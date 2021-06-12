الاتحاد الأوروبي يصر على تطبيق اتفاق بريكست من الجانبين وجونسون يطالب الأوروبيين بالمرونة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنهما شددا -خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت- على تطبيق اتفاق بريكست "من الجانبين" في حين دعا جونسون الأوروبيين إلى "البراغماتية والقبول بتسويات".

وكتبت ديرلاين وميشال في تغريدة على تويتر اليوم "يجب على الجانبين تطبيق ما اتفقنا عليه ووحدة موقف الاتحاد الأوروبي كاملة في هذا الشأن" مؤكدين أن الإجراءات التي أقرت لإيرلندا الشمالية تسمح "بالمحافظة" على السلام في المقاطعة.

من جانب آخر، قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن جونسون أوضح بعد سلسلة اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وديرلاين وميشال "رغبته في البراغماتية والقبول بتسويات من جانب الجميع لكنه شدد على أن حماية اتفاق الجمعة العظيمة (السلام) أمر بالغ الأهمية".

جونسون (بسار) يلتقي ماكرون على هامش قمة مجموعة الدول السبع بمنتجع كورنول غربي إنجلترا (الأناضول)

بدوره، قال ماكرون، خلال محادثاته مع جونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى، إنه على استعداد لإعادة ضبط العلاقات الفرنسية البريطانية، لكنه شدد على أن "إعادة الضبط هذه تفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست" حسبما أعلن الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه إن لدى فرنسا وبريطانيا رؤية ومصالح مشتركة حول العديد من القضايا العالمية "ونهج مشترك للسياسة عبر الأطلسي".

ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، توترت العلاقات مع التكتل وخصوصا فرنسا، وأصبح ماكرون أعلى المنتقدين صوتا لرفض لندن احترام شروط جزء من اتفاق البريكست.

ويهدف البروتوكول المتفق عليه إلى إبقاء أيرلندا الشمالية، المتاخمة لأيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي، في كل من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، لكن لندن تقول إن البروتوكول غير مستدام بشكله الحالي بسبب الاضطراب الذي أحدثه في إمدادات السلع اليومية إلى أيرلندا الشمالية.

وانطلقت أمس قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمنتجع كورنول غربي إنجلترا، وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء، مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا.