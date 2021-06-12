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سياسة|فلسطين

الاحتلال ادعى أنها تحمل سكينا.. استشهاد فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري بعد إطلاق النار عليها

12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202111:41 PM (مكة المكرمة)

استشهدت فلسطينية متأثرة بجروحها، إثر إطلاق النار عليها عند حاجز قلنديا العسكري، في وقت ما تزال فيه الأجواء متوترة في الضفة الغربية والقدس.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إنها كانت تحمل سكينا، ونشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو وصورا توثق لحظة إطلاق النار عليها عند الحاجز العسكري، الذي يقع شمال القدس.

وقد ادّعت شرطة الاحتلال أن الفلسطينية (28 عاما) اقتربت من الحاجز "وركضت نحو القوات وفي يدها سكين".

وجاء في بيان الشرطة أن "حارس أمن مدنيا أدرك ما كان يحدث، وطلب منها التوقف عدة مرات"، وأنه عندما واصلت المرأة تحركها "أطلق حارس الأمن عدة رصاصات".

من جهة أخرى، تداولت مواقع فلسطينية صورة الشهيدة، وقالت إنها الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة من أريحا.

وبالأمس، استشهد فتى فلسطيني، وأصيب أكثر من 100 بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيتا (جنوب نابلس) بالضفة الغربية المحتلة، بينما كانت الأجواء متوترة في مدينة القدس بعد موافقة شرطة الاحتلال تحت ضغط المتطرفين على تنظيم ما تسمى "مسيرة الأعلام"، انطلاقا من باب العامود بعد تعديل مسارها.

كما خرجت مظاهرات داعمة لسكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من الفلسطينيين في المدينة بينهم أطفال.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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