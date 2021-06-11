على متنها معدات عسكرية.. بيانات ملاحية تظهر تحركات سفينة شحن بين الإمارات وموانئ يمنية

أظهرت بيانات ملاحية أن سفينة الشحن الإماراتية "نعيمة" تتنقل بين الإمارات وموانئ يمنية عدة هي المكلا والمخا وجزيرة ميون.

وأوضحت بيانات الأقمار الصناعية أن سفينة الشحن الإماراتية وصلت إلى ميناء المكلا في 7 يونيو/حزيران الجاري، ثم تحركت باتجاه جزيرة ميون، ووصلت إليها مساء أمس الخميس، حيث أفرغت معدات عسكرية في الجزيرة.

وكان مصدر مسؤول في التحالف -الذي تقوده السعودية- قد نفى قبل أيام الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، وأوضح أن التجهيزات الموجودة في ميون تابعة لقيادة التحالف.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية كشفت عن أن قاعدة جوية غامضة تبنى في جزيرة ميون عند مضيق باب المندب.

وقالت الوكالة إنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الجزيرة إلى جانب 3 حظائر للطائرات.

ونقلت عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم إن الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة رغم إعلانها سحب قواتها من اليمن.

وفضلا عن ميون، تُتهم الإمارات أيضا بالسعي للسيطرة على جزيرة سقطرى قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي ذكر موقع "ساوث فرونت" (South Front) الأميركي -المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية- أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في أرخبيل سقطرى.

وكانت الإمارات قد أعلنت سحب معظم قواتها من اليمن في 2019، لكن نفوذها هناك مستمر عبر مقاتلين جنوبيين قدمت لهم السلاح والتدريب.