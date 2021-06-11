البث الحي
سياسة|إيران

بمساعدة واشنطن.. طهران تستعيد التصويت في الأمم المتحدة بعد سداد الحد الأدنى من مستحقاتها

إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202111:26 PM (مكة المكرمة)

استعادت إيران -اليوم الجمعة- حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سدادها مستحقات الاشتراك في المنظمة الأممية لعامين، والمقدرة بنحو 16 مليون دولار، إثر تمكين واشنطن طهران من استخدام أرصدة مجمدة في كوريا الجنوبية.

وفقدت إيران حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب متأخرات كانت عليها منذ عامين.

ووفق المادة 19، فإنه لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخرات عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عليها.

وتمكنت طهران من تحويل 16.2 مليون دولار للأمم المتحدة، بعدما ساعدتها واشنطن في إنجاز عملية التحويل.

وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي- تسديد إيران مستحقات مالية لصالح المنظمة، وأضاف أن طهران شاركت في التصويت لانتخاب 5 دول أعضاء جدد لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2022 و2023.

وتدين طهران للأمم المتحدة بأكثر من 65 مليون دولار، لكنها سددت الحد الأدنى اللازم لاستعادة حق التصويت.

وتقول إيران إن هناك 20 مليار دولار من عائداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين منذ عام 2018، بموجب العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها بقرار من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

طهران تتهم واشنطن بمضايقة مندوبيها لدى الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية

هددت إيران باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف الولايات المتحدة إجراءاتها “غير القانونية” ضد دبلوماسييها في المنظمات الدولية الكائنة في الولايات المتحدة، وذلك في ظل التوتر القائم بين البلدين.

16/1/2021

مفاوضات فيينا تشهد "اللمسات النهائية".. روحاني: أفشلنا العقوبات مرة وسنفشلها مرة أخرى

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مفاوضات فيينا تشهد اللمسات النهائية، مشيرا إلى أن بلاده ستقوم بإفشال العقوبات. في غضون ذلك، يتواصل لليوم الرابع بالعاصمة النمساوية اجتماع محافظي وكالة الطاقة الذرية.

10/6/2021
المزيد من سياسة

الاحتلال ادعى أنها تحمل سكينا.. استشهاد فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري بعد إطلاق النار عليها

(الجزيرة)

وسط آمال بأن تكون الأخيرة.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

عراقجي (يسار) يلقي التحية على إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال جولة المفاوضات السابقة بفيينا (الأوروبية)

ما المتوقع من قمة بايدن وبوتين في جنيف؟

بوتين وبايدن خلال قمة المناخ الافتراضية التي احتضنتها موسكو في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)

بالتزامن مع قمة مجموعة السبع.. مئات البريطانيين يحتشدون أمام مقر الحكومة تضامنا مع الفلسطينيين

المشاركون في المظاهرة طالبوا الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

صدمة في أمم أوروبا.. سقوط مفاجئ لإريكسن يوقف مباراة الدانمارك وفنلندا

اللاعب سقط بشكل مفاجئ في الدقيقة 43 (غيتي)
logo

رقمٌ واحد فقط هو ما يتحكم في كل الكون!

قرية النائمين.. لماذا يسقط أهالي “كالاتشي” في سبات مفاجئ؟

على مدى عامين احتار العلماء والأطباء والمسؤولون في تفسير ما يحدث لأهالي قرية كالاتشي (مواقع التواصل الاجتماعي)