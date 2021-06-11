استعادت إيران -اليوم الجمعة- حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سدادها مستحقات الاشتراك في المنظمة الأممية لعامين، والمقدرة بنحو 16 مليون دولار، إثر تمكين واشنطن طهران من استخدام أرصدة مجمدة في كوريا الجنوبية.

وفقدت إيران حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب متأخرات كانت عليها منذ عامين.

ووفق المادة 19، فإنه لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخرات عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عليها.

وتمكنت طهران من تحويل 16.2 مليون دولار للأمم المتحدة، بعدما ساعدتها واشنطن في إنجاز عملية التحويل.

وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي- تسديد إيران مستحقات مالية لصالح المنظمة، وأضاف أن طهران شاركت في التصويت لانتخاب 5 دول أعضاء جدد لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2022 و2023.

وتدين طهران للأمم المتحدة بأكثر من 65 مليون دولار، لكنها سددت الحد الأدنى اللازم لاستعادة حق التصويت.

وتقول إيران إن هناك 20 مليار دولار من عائداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين منذ عام 2018، بموجب العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها بقرار من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.