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سياسة|صين

بلومبيرغ: إدارة بايدن تطالب الإمارات بالابتعاد عن الصين قبل إتمام صفقة طائرات إف-35

إحدى طائرات "إف-35" خلال تدريب للجيش الأميركي (رويترز)
إحدى طائرات "إف-35" خلال تدريب للجيش الأميركي (رويترز)
11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202101:07 PM (مكة المكرمة)

كشف موقع "بلومبيرغ" (bloomberg) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت الإمارات باتخاذ خطوات للابتعاد عن الصين، بما في ذلك استبعاد شركة "هواوي" (HUAWEI) الصينية من منظومتها للاتصالات، وأنها لوّحت بفقدان صفقة طائرات "إف-35" (F-35).

وقال موقع بلومبيرغ الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة، إن إدارة بايدن طلبت من الإمارات إزالة معدات هواوي من شبكاتها خلال السنوات الأربع المقبلة، قبل موعد استلامها طائرات "إف-35″، مشيرا إلى أن المسؤولين الإماراتيين ردوا بأنهم سيحتاجون فترة أطول بالإضافة إلى بديل.

وأشار موقع بلومبيرغ إلى أنه رغم أن إدارة بايدن أكدت في أبريل/نيسان الماضي مضيها قدما في عملية البيع، التي تمت الموافقة عليها في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن الخلافات بين الولايات المتحدة والإمارات جدية، إذ لا يوجد ما يضمن أن الإمارات ستحصل على هذه الطائرات.

ويشير التقرير إلى أن وجود هواوي في الإمارات من شأنه أن يتيح للصين التجسس على الطيارين وسواهم في القواعد، التي توجد فيها الطائرات، كما يعكس مخاوف الولايات المتحدة من أن تسرق الصين التكنولوجيا الأميركية الخاصة بالطائرات دون طيار.

المصدر : بلومبيرغ

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