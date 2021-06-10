بالتزامن مع غارات روسية.. قتلى وجرحى في قصف للنظام السوري على بلدة إبلين بريف إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بسقوط 10 قتلى بينهم طفل وامرأة في القصف المدفعي لقوات النظام اليوم الخميس على بلدة إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وأوضح مراسل الجزيرة أن طائرات يعتقد أنها روسية شنّت غارات على أطراف قرى جنوب محافظة إدلب بالتزامن مع الضربات المدفعية للنظام.

من جانب آخر، أفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة بأن الطيران الحربي الروسي شنّ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس غارات جوية على قرى بليون وفطيرة وكفر عويد جنوبي إدلب.

وقال الدفاع المدني السوري في إدلب إن أعدد الضحايا مرشحة للارتفاع في "المجزرة" التي خلفت أيضا ما لا يقل عن 11 جريحا بعض إصاباتهم خطرة.

وتشهد منطقة شمال غربي سوريا تصعيدا جديدا بالقصف من قوات النظام على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا عام 2020.

غارات جوية روسية وقصف مدفعي من قبل قوات النظام منذ صباح اليوم الخميس 10حزيران على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

تصعيد خطير تشهده المنطقة منذ بداية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم الزراعية التي يعتمدون عليها لتأمين معيشتهم. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/r2eN6x1YII — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 10, 2021

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار، فإن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة، قبل اتفاق 5 مارس/آذار من العام الماضي، ليبدأ سريانه اليوم التالي.

ووفق الاتفاق، تم إطلاق دوريات تركية وروسية على امتداد طريق "إم 4" (يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

ورغم أن الاتفاق حال دون إطلاق عملية عسكرية واسعة على المنطقة، فإن النظام السوري وحلفاءه واصلوا استهداف المنطقة بالقصف المتفرق بين حين وآخر.