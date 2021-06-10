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سياسة|سوريا

بالتزامن مع غارات روسية.. قتلى وجرحى في قصف للنظام السوري على بلدة إبلين بريف إدلب

قصف مدفعي لقوات النظام السوري على مخيم للاجئين في إدلب (الأناضول)
قصف مدفعي لقوات النظام السوري على مخيم للاجئين في إدلب (الأناضول)
10/6/2021

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بسقوط 10 قتلى بينهم طفل وامرأة في القصف المدفعي لقوات النظام اليوم الخميس على بلدة إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وأوضح مراسل الجزيرة أن طائرات يعتقد أنها روسية شنّت غارات على أطراف قرى جنوب محافظة إدلب بالتزامن مع الضربات المدفعية للنظام.

من جانب آخر، أفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة بأن الطيران الحربي الروسي شنّ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس غارات جوية على قرى بليون وفطيرة وكفر عويد جنوبي إدلب.

وقال الدفاع المدني السوري في إدلب إن أعدد الضحايا مرشحة للارتفاع في "المجزرة" التي خلفت أيضا ما لا يقل عن 11 جريحا بعض إصاباتهم خطرة.

وتشهد منطقة شمال غربي سوريا تصعيدا جديدا بالقصف من قوات النظام على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا عام 2020.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار، فإن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة، قبل اتفاق 5 مارس/آذار من العام الماضي، ليبدأ سريانه اليوم التالي.

ووفق الاتفاق، تم إطلاق دوريات تركية وروسية على امتداد طريق "إم 4" (يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
ورغم أن الاتفاق حال دون إطلاق عملية عسكرية واسعة على المنطقة، فإن النظام السوري وحلفاءه واصلوا استهداف المنطقة بالقصف المتفرق بين حين وآخر.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات

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