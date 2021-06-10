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سياسة|سوريا

سوريا.. مقتل جندي روسي وإصابة ثلاثة في انفجار استهدف دوريتهم بمحافظة الحسكة

جنود من الجيش الروسي في سوريا (وكالة الأناضول)
جنود من الجيش الروسي في سوريا (وكالة الأناضول)
9/6/2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أحد جنودها وإصابة 3 آخرين جراء استهداف دورية للشرطة العسكرية الروسية بسيارة ملغمة في محافظة الحسكة السورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع قولها "بعد الانفجار، قضى جندي روسي متأثرا بجروحه. ونقل 3 كانوا برفقته في الآلية إلى مرفق طبي حيث تلقوا الرعاية اللازمة".

من جهتها ذكرت مصادر إعلامية سورية كردية أن الحادثة سببها انفجار لغم بعربة روسية مدرعة في منطقة الدرباسية بمحافظة الحسكة ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

وتنشر روسيا في سوريا آلاف الجنود لمؤازرة القوات التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وغيّر التدخل العسكري الروسي في سوريا في سبتمبر/أيلول 2015 مسار الحرب، وأتاح لنظام الأسد تحقيق انتصارات حاسمة واستعادة أراضي كانت قد سيطرت عليها فصائل مسلحة وفصائل جهادية.

وفي أغسطس/آب 2020 قتل جنرال روسي وجرح عسكريان في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارتهم قرب دير الزور في شرقي سوريا.

وقبل أسابيع من ذلك، جرح 3 جنود روس بانفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم في شمالي غربي سوريا حيث كانوا يشاركون في دورية مشتركة مع القوات التركية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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