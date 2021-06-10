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سياسة|يمن

حددت 3 مبادئ أساسية لأي نقاشات للتسوية.. الحوثي: فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد

طائرات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمطار صنعاء الدولي (الجزيرة)
طائرات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمطار صنعاء الدولي (الجزيرة)
10/6/2021

رحبت جماعة الحوثي في اليمن بكل الجهود الصادقة الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، في اجتماع له عقد في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، أمس الأربعاء، "إن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة هو استحقاق إنساني بسيط لا يعدّ مكرمة من أحد، وإنما هو مكسب من مكاسب الثبات للشعب اليمني وبطولات الجيش واللجان الشعبية (تابعة للجماعة)".

وأشاد المشاط بجهود سلطنة عمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني.

وشدد المسؤول الحوثي على 3 مبادئ "لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات مقبلة، تتمثل في رفع الحصار ووقف العدوان (عمليات التحالف) الجوي والبري والبحري، وإنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية، وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية".

ويأتي هذا التصريح تزامنا مع الجهود الدولية والأممية المكثفة لإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ 7 سنوات، بالمفاوضات السياسية.

وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام لمطار صنعاء الدولي خالد الشايف إنه التقى في المطار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وعددا من موظفي الشركة لمناقشة جاهزية المرافق والمعدات ومقار الصيانة الخاصة بالطائرات.

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق الركن محمد المقدشي أن القوات المسلحة "ماضية في طريقها للقضاء على المشروع الإيراني وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وإعادته إلى محيطه العربي والإقليمي كدولة فاعلة إيجابيا".

وقال المقدشي في حوار مع قناة اليمن الفضائية الرسمية "إن المعركة التي يخوضها الجيش ومعه أبناء الشعب اليمني هي معركة في وجه المشروع الإيراني الطائفي الذي يسعى إلى تمزيق أمتنا العربية والإسلامية".

وأكد وزير الدفاع اليمني أن "النصر سيتحقق لليمن وسوف تستمر مسيرة بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس وطنية خالصة".

وللعام السابع على التوالي يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، تسبب بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن جرّ البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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