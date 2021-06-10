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سياسة|روسيا

بوتين يحذر من انضمام أوكرانيا للناتو ويعدّه خطا أحمر

بوتين: إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو فإن الوقت اللازم لوصول الصواريخ من مناطقها إلى موسكو سيتقلص إلى ما بين 7 و10 دقائق (الأوروبية)
بوتين: إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو فإن الوقت اللازم لوصول الصواريخ من مناطقها إلى موسكو سيتقلص إلى ما بين 7 و10 دقائق (الأوروبية)
10/6/2021

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبرا أن اقتراب الحلف من حدود بلاده أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا وشعبها.

وخلال مقابلة أجراها التلفزيون الرسمي الروسي مساء أمس الأربعاء، أشار بوتين إلى تعزيز الناتو بنيته التحتية العسكرية على حدود بلاده، مضيفا أن "الشركاء الغربيين" حتى في مرحلة العلاقات الجيدة مع روسيا لم يهتموا بمصالح موسكو عند توسيع الحلف شرقا.

وأوضح الرئيس الروسي أن أوكرانيا إذا انضمت إلى الناتو فإن الوقت اللازم لوصول الصواريخ من مناطقها إلى موسكو سيتقلص إلى ما بين 7 و10 دقائق، وتساءل قائلا "ألا يُعدّ ذلك خطًّا أحمر لدينا؟".

ورأى بوتين أن ما لا يقل عن 50% من شعب أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى حلف الناتو، وأن هؤلاء أشخاص أذكياء.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى استطلاع للرأي أجري في مارس/آذار أظهر أن 57% من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الناتو، في حين يعارض 36% ذلك.

وجاء تحذير بوتين بعد يومين من حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو مؤيد قوي للانضمام إلى الناتو، إذ أكد بايدن دعم الولايات المتحدة لبلاده.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في إقليم دونباس، حيث تتجدد الاشتباكات في الإقليم على فترات متقطعة.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وبوتين قمتهما الأولى في 16 يونيو/حزيران في جنيف، وأن يكون الملف الأوكراني على رأس القضايا المطروحة للنقاش.

المصدر : وكالات

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