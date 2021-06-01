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سياسة|مصر

غضب وحزن بمصر من "هدم" قلعة الحديد والصلب

مصنع الحديد والصلب في مصر تم إغلاقه بعد 67 عاما من العمل (مواقع التواصل)
مصنع الحديد والصلب في مصر تم إغلاقه بعد 67 عاما من العمل (مواقع التواصل)
عمرو جمال - القاهرة
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202108:34 PM (مكة المكرمة)

أثار قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بإغلاق أبواب الشركة أمس الاثنين ووقف حضور العاملين للمصانع الواقعة بمنطقة حلوان جنوب القاهرة وذلك تمهيدا لتصفية الشركة حالة من الحزن الممزوج بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وللمرة الأولى منذ تشغيله قبل 67 عاما تم إطفاء شعلة "الفرن العالي" لأكبر مصانع الحديد في مصر، حيث دخل أفراد الأمن إلى المصنع وقاموا بقطع الغاز عن آخر الأفران العاملة فيه.

وقالت مصادر عمالية ونقابية لموقع "مصراوي" إن الشركة أبلغت العاملين بعدم الحضور للمصنع إلى حين التوصل لاتفاق بشأن تعويضات العمال التي يدور حولها خلاف واسع، فبينما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 ألفا و450 ألف جنيه يطالب العمال بتعويضات تتراوح بين 400 ألف و700 ألف جنيه للعامل.

 

 

 

 

تفريط في ثروات مصر

بين حزين على إغلاق الشركة وغاضب من اتخاذ القرار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إغلاق الشركة، وعبر عدد كبير منهم عن حزنه على نهاية إحدى أكبر قلاع الصناعات الثقيلة في مصر والعالم العربي.

وعلى جانب آخر، سيطر الغضب على تصريحات عدد كثير من المتابعين بسبب ما وصفها البعض بـ"النية المبيتة" من الحكومة لتصفية الشركة العريقة مثل باقي الشركات القومية الكبرى لصالح مستثمرين كبار.

وربط المتابعون بين التخلي عن الشركة وتخلي النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير وعن حقوق مصر في غاز البحر المتوسط، وأخيرا فشله حتى الآن في إيقاف بناء إثيوبيا سد النهضة، وضياع حقوق مصر في نهر النيل، كما ربط بعضهم بين عمر الشركة (67 عاما) وتاريخ نكسة يونيو/حزيران 1967 التي لقيت فيها مصر خسارة مؤلمة أمام إسرائيل.

 

رفض قرارات البرلمان

وصب البرلماني والإعلامي القريب من السلطة مصطفى بكري في عدد من التغريدات جام غضبه على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي رفض قرارات مجلس النواب حول التصفية، ورفض حتى أن يحضر إلى المجلس، ورفض كل عروض الإصلاح والتطوير وكأنه هو وحده صاحب القرار في تقرير مصير واحدة من أكبر شركات الحديد والصلب في الشرق الأوسط، على حد قوله.

ووجه بكري عدة رسائل إلى "وزير التصفية" حسب وصفه، منها "أن التاريخ لن يرحمك لأنك خطفت الفرحة من عيون أحفادنا وأبنائنا الذين تربوا على حب هذه الشركة"، و"ثق يا معالي الوزير وكل وزير أن دموعنا التي تنزف حسرة ستطاردك إلى يوم الدين، وتقول لك أنت هدمت جدارنا السميك".

 

خلاف على التعويضات

من جهته، أوضح كمال عباس عضو اللجنة النقابية والعامل السابق في الشركة في تصريحات صحفية رفض العمال قرار وزارة القوى العاملة مع خالد الفقي (رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية) أن يكون الحد الأدنى للتعويضات 250 ألف جنيه والحد الأقصى 450 ألفا.

بدورهم، أعلن العمال في مظاهرة لهم قبل ساعات من إعلان قرار وقف الإنتاج التمسك بمطالب اللجنة النقابية في ما يخص التعويضات والمستحقات المالية، وعلى رأسها صرف تعويضات تتراوح بين 400 ألف و700 ألف جنيه.

تدمير الأفران

وتعمل "الحديد والصلب" بتكنولوجيا الأفران العالية التي تستلزم إجراءات خاصة لوقف العمل بأي فرن، وإلا ستنتج عن ذلك أضرار جسيمة للأفران تؤدي إلى توقف العمل فيها بلا رجعة.

وكان عضو في مجلس إدارة الشركة قد قال في تصريحات صحفية بوقت سابق إنه لا يمكن لأي عضو مجلس إدارة تحمل مسؤولية قرار وقف الأفران في الشركة، والتي تعمل بتكنولوجيا لا تسمح بالتوقف إلا لأغراض الصيانة، لأن توقف الأفران في غير حالات الصيانة يعني تهدمها، وهو ما يعني إهدار مال عام بواقع نصف مليار جنيه للفرن الواحد.

تاريخ عريق

تعد شركة الحديد والصلب أول وأكبر شركة في الشرق الأوسط، وبدأت الإنتاج عام 1961 حسب خطة تستهدف إنتاج الحديد والصلب بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، لتكون بذلك أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال قدره 21 مليون جنيه، وتقع الشركة على مساحة تبلغ 1700 فدان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عاما من تأسيس قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.

وجاء قرار التصفية بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر بحسب بيان الجمعية، حيث بلغت الخسائر في 2020/6/30 حوالي 8.5 مليارات جنيه.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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