أثار قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بإغلاق أبواب الشركة أمس الاثنين ووقف حضور العاملين للمصانع الواقعة بمنطقة حلوان جنوب القاهرة وذلك تمهيدا لتصفية الشركة حالة من الحزن الممزوج بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وللمرة الأولى منذ تشغيله قبل 67 عاما تم إطفاء شعلة "الفرن العالي" لأكبر مصانع الحديد في مصر، حيث دخل أفراد الأمن إلى المصنع وقاموا بقطع الغاز عن آخر الأفران العاملة فيه.

وقالت مصادر عمالية ونقابية لموقع "مصراوي" إن الشركة أبلغت العاملين بعدم الحضور للمصنع إلى حين التوصل لاتفاق بشأن تعويضات العمال التي يدور حولها خلاف واسع، فبينما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 ألفا و450 ألف جنيه يطالب العمال بتعويضات تتراوح بين 400 ألف و700 ألف جنيه للعامل.

نقلًا عن دار الخدمات النقابية: قطع الغاز عن أفران شركة #الحديد_والصلب بحلوان، ومنع دخول العمال منذ قليل، وإغلاق المصنع. #لا_لتصفية_الشركات — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) May 30, 2021

أطفئت الشعلة وأغلق المصنع.. نهاية تاريخ طويل لـ" #الحديد_والصلب " بعد 67 عامًا من إنتاج قلعة الصناعات الثقيلة pic.twitter.com/syv47ELseI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 31, 2021

تفريط في ثروات مصر

بين حزين على إغلاق الشركة وغاضب من اتخاذ القرار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إغلاق الشركة، وعبر عدد كبير منهم عن حزنه على نهاية إحدى أكبر قلاع الصناعات الثقيلة في مصر والعالم العربي.

وعلى جانب آخر، سيطر الغضب على تصريحات عدد كثير من المتابعين بسبب ما وصفها البعض بـ"النية المبيتة" من الحكومة لتصفية الشركة العريقة مثل باقي الشركات القومية الكبرى لصالح مستثمرين كبار.

وربط المتابعون بين التخلي عن الشركة وتخلي النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير وعن حقوق مصر في غاز البحر المتوسط، وأخيرا فشله حتى الآن في إيقاف بناء إثيوبيا سد النهضة، وضياع حقوق مصر في نهر النيل، كما ربط بعضهم بين عمر الشركة (67 عاما) وتاريخ نكسة يونيو/حزيران 1967 التي لقيت فيها مصر خسارة مؤلمة أمام إسرائيل.

والسواقي اللي ما نامت ليلة من كام ألف عام..

والنيران اللي ما انطفت ليلة من ٦٠ عام#الحديد_والصلب#يوم_حزين_في_تاريخ_مصر#Passerby pic.twitter.com/rOM2DrbY6Q — Passerby (@Passerby_PB) May 31, 2021

اخيرا انكشف الملعوب فلا الحكومة تفاضل بين مشاريع التطوير المقدمة لها ولا هى مشغولة بمشاكل مصنع الحديد والصلب كما ادعوا ..النية المبيته لتصفية المصنع ظهرت اليوم على عينك يافاجر وصدرالامر بإطفاء الشعلة وإغلاق المصنع .

خسارة فادحة وخبر حزين كيوم التخلى عن الجزيرتين pic.twitter.com/A9ypayPjA8 — ahmed ezzarab (@aezzarab25) May 31, 2021

#الحديد_والصلب

يوم حزين في مصر بعد اغلاق مصنع الحديد والصلب و الوحيد الذي كان ينتج الحديد الزهر في مصر بحجه الديون مع العلم ان مصر رفضت جميع العروض الداخليه و الخارجيه لتطوير هذا المصنع بالرغم من تمسكها بمؤسسات صحفيه و إعلاميه خاسره مثل الاهرام والتليفزيون،تُري من المستفيد!!! — مُحب العدل (@Hold_to_Allah) June 1, 2021

اليوم يتم إطفاء شعلة الفرن العالى فى قلعة #الحديد_والصلب بحلوان،

ضمن فعاليات تجريف مصر لتصبح #الأرض_المحروقة،

وبهذا يكون نظام #السيسى قد حقق عدد من #الانجازات فى مشروعه الممنهج بعد بيع الجزر وضياع غاز المتوسط وجفاف نهر النيل pic.twitter.com/28GHq1xUcv — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) May 31, 2021

كل نداءات العمال ونقاباتهم وتجمعات الاحزاب،

وكل خطابات اعضاء برلمان العسكر الرنانة،

وكل الضجة الإعلامية التي ثارت والدعاوى القضائية التي أقيمت، كل هذه المحاولات فشلت في ايقاف تصفية #الحديد_والصلب لأن القرار، او بالأصح المؤامرة، لن تتوقف الا اذا تحرك شعب مصر!#واتموا_الثورة_لله pic.twitter.com/47dR7JHxg2 — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 1, 2021

#السيسي اعطى الامر بغلق شركة #الحديد_والصلب وعدم دخول العمال وتوقف

الافران العالية وتوقف سيارات نقل العمل من والي الشركة تمهيدا للبيع الشركة بمخازنها وفروعها الى احد المستثمرين. يعنى خراب بيوت شوف كام بيت هيتقفل وعمال قد اية هتتشرد اصل السيسي جاى يعمل كبارى وطرق بس — المﻻك الحزين (@Lido8080) May 30, 2021

تصفية شركة #الحديد_والصلب المصرية أقدم شركات القطاع العام وتشريد 7000 عامل مصري في نفس الوقت السيسي قام بعقد صفقة طائرات الرافال الفرنسية التي لاتحتاجها مصر وقام السيسي بتوفير ٧ الاف فرصة عمل للعمال الفرنسيين الذين يعانون البطالة#سد_النهضة

pic.twitter.com/j0dqaqzaWf — خالد نيويورك (@KhaledEibid) June 1, 2021

رمزية رقم 67 بتفكرنا طبيعي بالنكسة

ودي تعتبر نكسة جديدة من باني الدولة الحديثة#الحديد_والصلب كان ممكن إصلاح هيكلها الإداري وإنقاذها من النهاية السوداء دي

بس يمكن تكون مقصودة

الله أعلم https://t.co/ZWV4W8oBhA — Ahmed Atalla (@avou_cato) May 31, 2021

رفض قرارات البرلمان

وصب البرلماني والإعلامي القريب من السلطة مصطفى بكري في عدد من التغريدات جام غضبه على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي رفض قرارات مجلس النواب حول التصفية، ورفض حتى أن يحضر إلى المجلس، ورفض كل عروض الإصلاح والتطوير وكأنه هو وحده صاحب القرار في تقرير مصير واحدة من أكبر شركات الحديد والصلب في الشرق الأوسط، على حد قوله.

ووجه بكري عدة رسائل إلى "وزير التصفية" حسب وصفه، منها "أن التاريخ لن يرحمك لأنك خطفت الفرحة من عيون أحفادنا وأبنائنا الذين تربوا على حب هذه الشركة"، و"ثق يا معالي الوزير وكل وزير أن دموعنا التي تنزف حسرة ستطاردك إلى يوم الدين، وتقول لك أنت هدمت جدارنا السميك".

لن نقول وداعا لشركة حلوان للحديد والصلب ، بعد أن أطفأت شمعتها الأخيرة صباح اليوم بفرمان سلطاني من وزير قطاع الأعمال ، الذي أعلن أكثر من مره أنه يكره القطاع العام ويحمل الزعيم الخالد عبدالناصر مسئولية مايسميه بخراب البلد

لن نقول وداعا بعد أن رفض الوزير الإستماع إلي — مصطفى بكري (@BakryMP) May 31, 2021

قرارات مجلس النواب الذي رفض التصفيه ، وطالب بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق ، ورفض حتي أن يحضر إلي المجلس ، وكأنه هو وحده صاحب القرار في تقرير مصير واحدة من أكبر شركات الحديد والصلب في الشرق الأوسط

نعم ، ستبقي حلوان للحديد والصلب باقية في قلوبنا وعقولنا ، رافعة مشاعلها — مصطفى بكري (@BakryMP) May 31, 2021

به علي الفيس بوك

ثق يامعالي الوزير وكل وزير أن دموعنا التي تنزف حسرة ستطاردك إلي يوم الدين ، وتقول لك أنت هدمت جدارنا السميك

ثق أن التاريخ لن يرحمك لأنك خطفت الفرحة من عيون أحفادنا وأبناءنا الذين تربوا علي حب هذه الشركه والإنتماء إليها

في يوما قال لي د عزيز صدقي — مصطفى بكري (@BakryMP) May 31, 2021

خلاف على التعويضات

من جهته، أوضح كمال عباس عضو اللجنة النقابية والعامل السابق في الشركة في تصريحات صحفية رفض العمال قرار وزارة القوى العاملة مع خالد الفقي (رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية) أن يكون الحد الأدنى للتعويضات 250 ألف جنيه والحد الأقصى 450 ألفا.

بدورهم، أعلن العمال في مظاهرة لهم قبل ساعات من إعلان قرار وقف الإنتاج التمسك بمطالب اللجنة النقابية في ما يخص التعويضات والمستحقات المالية، وعلى رأسها صرف تعويضات تتراوح بين 400 ألف و700 ألف جنيه.

تدمير الأفران

وتعمل "الحديد والصلب" بتكنولوجيا الأفران العالية التي تستلزم إجراءات خاصة لوقف العمل بأي فرن، وإلا ستنتج عن ذلك أضرار جسيمة للأفران تؤدي إلى توقف العمل فيها بلا رجعة.

وكان عضو في مجلس إدارة الشركة قد قال في تصريحات صحفية بوقت سابق إنه لا يمكن لأي عضو مجلس إدارة تحمل مسؤولية قرار وقف الأفران في الشركة، والتي تعمل بتكنولوجيا لا تسمح بالتوقف إلا لأغراض الصيانة، لأن توقف الأفران في غير حالات الصيانة يعني تهدمها، وهو ما يعني إهدار مال عام بواقع نصف مليار جنيه للفرن الواحد.

تاريخ عريق

تعد شركة الحديد والصلب أول وأكبر شركة في الشرق الأوسط، وبدأت الإنتاج عام 1961 حسب خطة تستهدف إنتاج الحديد والصلب بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، لتكون بذلك أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال قدره 21 مليون جنيه، وتقع الشركة على مساحة تبلغ 1700 فدان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عاما من تأسيس قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.

وجاء قرار التصفية بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر بحسب بيان الجمعية، حيث بلغت الخسائر في 2020/6/30 حوالي 8.5 مليارات جنيه.