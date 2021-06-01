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سياسة|سودان

زارت المقابر الجماعية واستمعت للنازحين.. المدعية العامة للجنائية الدولية في أكبر مخيمات دارفور

بنسودا أكدت للنازحين التزام مكتبها بالوصول إلى العدالة في دارفور (مواقع التواصل)
بنسودا أكدت للنازحين التزام مكتبها بالوصول إلى العدالة في دارفور (مواقع التواصل)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202108:34 PM (مكة المكرمة)

تواصل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، جولتها في ولايات إقليم دارفور (غربي السودان)، حيث زارت مخيم "كلمة"، الذي يوصف بأنه أكبر مخيمات النازحين وأقدمها في الإقليم.

وقالت بنسودا إن المحكمة ظلت تتطلع لزيارة دارفور منذ 17 عاما، وأوضحت أن القصد من الزيارة هو الاستماع لأسر ضحايا جرائم الحرب، والتأكيد على وصول فريق المحققين قريبا للاطلاع على المعلومات والأدلة بشأن تلك الجرائم، ومناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن المدعية العامة خاطبت حشود النازحين في معسكر كلمة، الذي يضم أكثر من 100 ألف نازح، كما عقدت لقاءات مع عدد من الضحايا وزارت المقابر الجماعية في المخيم.

 

مطالب النازحين

وأضافت الوكالة أن النازحين رفعوا لافتات تطالب بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى الجنائية الدولية، وتدعو إلى عودة المنظمات الدولية إلى الإقليم وتقديم الخدمات للنازحين والمحتاجين.

من جهته، أكد والي ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، لدى استقباله وفد المحكمة على ضرورة معاقبة جميع مرتكبي الجرائم.

وأضاف أنه سيعمل على تقديم الدعم والتسهيلات لمعرفة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وكان وفد الجنائية الدولية، تتقدمهم بنسودا، قد بدؤوا زيارتهم إلى إقليم دارفور يوم الأحد من مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، ثم انتقلوا، أمس الاثنين، إلى مدينة نيالا (عاصمة ولاية جنوب دارفور).

وستواصل المدعية العامة جولتها، حيث تزور أيضا مخيمات النازحين في ولاية وسط دارفور للاستماع إلى ممثليهم في مقر الأمم المتحدة بمدينة زالنجي (عاصمة الولاية).

المصدر : الجزيرة + وكالات

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