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سياسة|مصر

جدل بشأن إزالة تعديات حول دير وادي الريان في مصر

الكنيسة أيدت قرار إزالة التعديات حول دير وادي الريان (مواقع التواصل الاجتماعي)
الكنيسة أيدت قرار إزالة التعديات حول دير وادي الريان (مواقع التواصل الاجتماعي)
عمرو جمال - القاهرة
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202106:50 PM (مكة المكرمة)

شهدت مواقع التواصل في مصر على مدى اليومين الماضيين حالة من الجدل بعد الإعلان عن قيام قوات الأمن بإزالة تعديات على مساحة كبيرة تقدر بنحو ألف فدان في منطقة الدير المنحوت جنوب صحراء وادي الريان جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة.

لكن الكنيسة المصرية هدّأت كثيرا من الجدل عندما أعربت عن تفهمها قرار الإزالة، وذلك في بيان رسمي أصدرته أمس الاثنين قالت فيه "لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث اليوم، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة".

وبدأت الأحداث أول أمس الأحد عندما أقدمت قوات أمن محافظة الفيوم بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة على عملية الإزالة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن هيئة المحميات الطبيعية باستعادة ألف فدان يستغلها الدير تنفيذا لعقد "حق انتفاع" موقع مع وزارة البيئة.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه في العقد منذ عام 2017 وحتى الآن.

وقام عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع لعملية إزالة التعديات التي شهدت مواجهة بين قوات الأمن وعدد من رهبان الدير، مما أثار تفاعل متابعي المنصات.

 

وقد أوضحت الكنيسة المصرية في بيانها أنها كانت قد وقعت عقدا مع وزارة البيئة عام 2017 تم بمقتضاه منح ساكني المنطقة ألف فدان بنظام حق الانتفاع لممارسة نشاط زراعي اقتصادي، وأن الوزارة طالبت طوال السنوات الأربع الماضية بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، دون جدوى.

وحسب بيان الكنيسة، فقد قررت وزارة البيئة اعتبار العقد كأنه لم يكن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها، وعند قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض حدثت بعض المناوشات والاحتكاكات بينها وبين سكان المنطقة، وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كافة التعديات والمخالفات.

 

 

وتداول نشطاء مقطع فيديو لتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية يعود لعام 2016 يتحدث فيه عن أزمة دير وادي الريان، وكيف استولى الرهبان على أرض لا يملكونها، بما يتعارض مع مبادئ الرهبنة، وأن المكان ليس ديرا، ومن يسكنونه ليسوا رهبانا حتى لو ارتدوا ملابس الرهبان.

وقال تواضروس الثاني في الفيديو إن رهبان الدير رفضوا نصائح الكنيسة، وكتبوا على الدير أنه لا يتبع الكنيسة المصرية، ورفضوا كل الحلول، مشيرا إلى مخالفات أخرى لا يستطيع الحديث عنها، ومؤكدا أن الرهبان خرجوا عن نطاق الكنيسة وعن نطاق الدولة، وكان على الدولة أن تتصرف.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي

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