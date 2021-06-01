شهدت مواقع التواصل في مصر على مدى اليومين الماضيين حالة من الجدل بعد الإعلان عن قيام قوات الأمن بإزالة تعديات على مساحة كبيرة تقدر بنحو ألف فدان في منطقة الدير المنحوت جنوب صحراء وادي الريان جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة.

لكن الكنيسة المصرية هدّأت كثيرا من الجدل عندما أعربت عن تفهمها قرار الإزالة، وذلك في بيان رسمي أصدرته أمس الاثنين قالت فيه "لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث اليوم، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة".

وبدأت الأحداث أول أمس الأحد عندما أقدمت قوات أمن محافظة الفيوم بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة على عملية الإزالة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن هيئة المحميات الطبيعية باستعادة ألف فدان يستغلها الدير تنفيذا لعقد "حق انتفاع" موقع مع وزارة البيئة.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه في العقد منذ عام 2017 وحتى الآن.

وقام عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع لعملية إزالة التعديات التي شهدت مواجهة بين قوات الأمن وعدد من رهبان الدير، مما أثار تفاعل متابعي المنصات.

#عاجل

الأمن يعتدي على رهبان دير وادي الريان pic.twitter.com/gfqh0vGClr — مينا سعيد (@minasaid545) May 30, 2021

قولنا ١٠٠ مرة ان #حكم_العسكر مالوش حبيب وغالى .الشعب المصرى مالوش قيمة سواء مسلم او مسيحى .الصورة اثناء اشتباك رهبان دير وادى الريان مع قوات الامن وانا بقول ل #البابا_تواضروس متنساش قول نعم تزيد النعم كله هيجى تحت المقصلة pic.twitter.com/sn5gxS3YXg — المﻻك الحزين (@Lido8080) May 31, 2021

اية إللى بيحصل فى دير الانبا مكاريوس الفيوم pic.twitter.com/Ui5BK8GCNW — Youُssef (@Jo0oe36) May 30, 2021

#عين_مصر تصاعد أزمة دير وادى الريان..رهبان يتصدون لإزالة السور المخالف

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من موقع عين مصر pic.twitter.com/k0sRW3XekK — سلامة ( SALAMA ) (@FattahFattah62) May 30, 2021

هجوم من قوات آلشرطه بالمدرعات واللوادر على دير وأدى الريان للإستيلاء على جزء كبير من أرض الدير ياريت حد يفهمنا ليه بيحصل كده. — BELLA🌼🌼🌼 (@BELLA19685803) May 30, 2021

وقد أوضحت الكنيسة المصرية في بيانها أنها كانت قد وقعت عقدا مع وزارة البيئة عام 2017 تم بمقتضاه منح ساكني المنطقة ألف فدان بنظام حق الانتفاع لممارسة نشاط زراعي اقتصادي، وأن الوزارة طالبت طوال السنوات الأربع الماضية بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، دون جدوى.

وحسب بيان الكنيسة، فقد قررت وزارة البيئة اعتبار العقد كأنه لم يكن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها، وعند قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض حدثت بعض المناوشات والاحتكاكات بينها وبين سكان المنطقة، وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كافة التعديات والمخالفات.

البيان الرسمي للكنيسة حول أزمة دير وادي الريان، البيان واضح وصارم ويوثق المراسلات الرسمية وتطور الأزمة. الرسائل بين السطور محزنة ومخزية لصناع الأزمة، بدون موارية رهبان الدير -تحت التأسيس- يتحملون المسئولية وورطوا الكنيسة فيها. pic.twitter.com/LBUnx28eKc — ishak ibrahim (@ishakassaad) May 30, 2021

بيان الكنيسة بخصوص أحداث دير وادي الريان:"لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى ما حدث.. ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبًا.. راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة" — إيهاب الزلاقي (@zelaky) May 31, 2021

تم هدم الكنيسة والقلالي المجاورة لها بالمزرعة الملحقة بالدير#دير_الانبا_مكاريوس_السكندري #وادي_الريان المزرعة دي ملحقة بالدير ومساحتها ١٠٠٠ فدان والمفروض بيتدفع عليها حق انتفاع سنوياً ٤ مليون جنية

ونظراً للظروف الراهنة تعثر الدير في دفع قيمة حق الانتفاع وبالفعل تم تشكيل لجنة و pic.twitter.com/9hT0GM6yNi — טספית אברה (@byL39AUCHtXmtWy) May 31, 2021

رحت بنفسي من سنين اكتشفت مهازل تعدي على المحمية زراعات مخالفة مواتير رفع للمياه على العيون ردم بعضها لصالح ضخ المياه للقلايات كان تحقيقي تلفزيوني لم يكتب له النور وفي حواري مع راهب سألته سؤال عن احترام الدولة والمحمية فأجاب أحنا أقدم من الدولة المصرية https://t.co/kAgItaTeGZ — rasha elshamy رشا الشامي (@rasha_elshamy) May 31, 2021

وتداول نشطاء مقطع فيديو لتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية يعود لعام 2016 يتحدث فيه عن أزمة دير وادي الريان، وكيف استولى الرهبان على أرض لا يملكونها، بما يتعارض مع مبادئ الرهبنة، وأن المكان ليس ديرا، ومن يسكنونه ليسوا رهبانا حتى لو ارتدوا ملابس الرهبان.

وقال تواضروس الثاني في الفيديو إن رهبان الدير رفضوا نصائح الكنيسة، وكتبوا على الدير أنه لا يتبع الكنيسة المصرية، ورفضوا كل الحلول، مشيرا إلى مخالفات أخرى لا يستطيع الحديث عنها، ومؤكدا أن الرهبان خرجوا عن نطاق الكنيسة وعن نطاق الدولة، وكان على الدولة أن تتصرف.

بخصوص دير وادي الريان

الفيديو ده علي اليوتيوب بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٦ يعني الموضوع ليه جذور من بدري

السوشيال ميديا اللي خلت شوية عيال مش فاهمه وبتجرى ورا اى كلام تزايد علي قداسة البابا

ربنا يعينك يا سيدنا أيامك صعبة ❤ pic.twitter.com/gddwqUKA5b — ♛ Abanoub ♛ (@AbanoubAshraf_) May 30, 2021