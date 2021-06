وسط قلق من هجمات الطائرات المسيرة.. انقسام أميركي حول الانسحاب الكامل من العراق

جدد القلق الأميركي المتزايد من استخدام مليشيات موالية لإيران طائرات مسيرة في العراق، ضد أهداف أميركية، النقاش داخل الولايات المتحدة حول مستقبل الوجود العسكري في العراق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تزايد المخاوف من شن المليشيات الموالية لإيران هجمات على أهداف أميركية باستخدام الطائرات المسيرة القادرة على التهرب من الأنظمة الدفاعية حول القواعد والمنشآت الأميركية بسبب تحليقها على ارتفاع منخفض للغاية، بحيث يتعذر على الأنظمة الدفاعية التقاطها.

وعقب تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن على استكمال الانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان قبل حلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، طرح بعض المعلقين الأميركيين أسئلة حول الانسحاب من العراق؟

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، فقد نفذت المليشيات المدعومة من إيران هجوما على مخازن سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بالعراق قبل أسابيع، مما أثار حفيظة البيت الأبيض حيث انقسم مستشارو بايدن بين فريق يطالب بضرورة الرد العسكري، وآخر يفضل ضبط النفس.

وعلقت آنيل شلين، الباحثة المتخصصة في سياسة أميركا الخارجية تجاه منطقة الخليج، بمعهد كوينسي في واشنطن في تغريدة لها بالقول "يبدو أن الخيار الأفضل هو إخراج القوات الأميركية من العراق".

Seems like the best option would be to get US troops out of Iraq https://t.co/fNzNq4r8IA

