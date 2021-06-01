الوكالة الذرية تتحدث عن خروقات.. إيران: المفاوضات النووية لم تصل لطريق مسدود

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران تواصل خرق كثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن المفاوضات النووية التي تجرى في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود.

وأضاف ربيعي أن إيران ليست على عجلة من أمرها، ولن تقبل أن تصبح المفاوضات استنزافية.

وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه المفاوضات وصلت إلى مرحلة مناقشة الملفات الرئيسية، مشيرا إلى أنه تتم مناقشة 3 ملفات مهمة على الأقل حاليا.

اختراق القيود

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تواصل خرق كثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.

وذكرت الوكالة في تقرير أنها لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أنه يتجاوز الحد المسموح به بـ16 مرة حتى الآن.

كما عبرت عن قلقها لكون المفاوضات التقنية مع طهران لم تؤد إلى النتائج المرجوة، لكن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا كاظم غريب آبادي قال إن طهران بذلت قصارى جهدها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدمت كل الإيضاحات.

وأضاف غريب آبادي أن إيران واصلت تسجيل البيانات في مواقعها النووية لإعطاء فرصة لاتفاقات جديدة.

وأكد المسؤول الإيراني أن الإحصائيات والأرقام الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تركيب أجهزة الطرد المركزي أو مخزون اليورانيوم المخصب إما تستند إلى تقديرات الوكالة، أو تم الحصول عليها في إطار التحقق من الضمانات المتفق عليها، ولا علاقة لها بإجراءات خارج تلك الضمانات.

يذكر أن إيران أجرت الأسبوع الماضي الجولة الخامسة من مفاوضات الاتفاق النووي مع القوى العظمى في العاصمة النمساوية، وسط توقعات بعودة الولايات المتحدة للاتفاق مجددا بعد انسحابها منه في مايو/أيار 2018.