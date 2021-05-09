أنا عَقبة.. ناشطون يردون على تغريدة قديمة لنتنياهو

وسط الهبّة الشعبية الحالية للدفاع عن القدس في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، أعاد ناشطون تداول تغريدة قديمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن أكبر عقبة أمام السلام هي الرأي العام في الشارع العربي.

وأطلق الناشطون وسم "أنا عقبة"، معبرين عن افتخارهم بأن يكون الرأي العام العربي عقبة أمام سياسات نتنياهو وممارسات الاحتلال التي لا يرون فيها سلاما.

وجاء الوسم عقب وسوم أخرى تصدرت خلال الأيام الماضية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين منهم، ومن بينها "أنقذوا حي الشيخ جراح"، و"فلسطين قضيتي".

ونشر ناشطون تغريداتهم عبر وسم "أنا عقبة"، مؤكدين على قوة الرأي العام في تغيير مصير الشعوب والدفاع عن حقوقها.

يشرفني أن أكون ممن يضع العقبات في طريق الاحتلال الصهيوني العنصري الشيطاني#أنا_عقبة pic.twitter.com/n3QeYbbhyt — زكريا المحرمي (@almuharrmi) May 8, 2021

الشعوب هي العقبة فكن أنت العقبة أنا عقبة#أنا_عقبة https://t.co/GyOdmRDO4c — ساجد متعب العبدلي (@DrSajed) May 7, 2021

نتنياهو لا يخاف الدول والزعماء والمليشيات لا يخاف الاحزاب والاسلاميين والحوثيين… والشيوخ والامراء والجنرالات..

لانه يعلم ان صواريخيهم لن تطلق على تل ابيب

انه يخاف الشارع.. الراي العام.. الناس البسيطة يخافنا منا .. نحن العقبة وليس هم #انا_عقبة pic.twitter.com/h050e3hhIy — منى صفوان (@monasafwan) May 8, 2021

#أنا_عقبة وسأظل عقبة في وجه كل إحتلال سافر وعنصري

يسلب الأرض

ويشرّد أهلها

ويزوّر التاريخ…#لا_سلام

مع الصهيونية pic.twitter.com/Nar6spp4lR — شريفة مسلم البرعمي (@SharifaAlBarami) May 8, 2021