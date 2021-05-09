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سياسة|فلسطين

أنا عَقبة.. ناشطون يردون على تغريدة قديمة لنتنياهو

المقدسيون أظهروا صمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة منذ بداية شهر رمضان (رويترز)
المقدسيون أظهروا صمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة منذ بداية شهر رمضان (رويترز)
9/5/2021

وسط الهبّة الشعبية الحالية للدفاع عن القدس في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، أعاد ناشطون تداول تغريدة قديمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن أكبر عقبة أمام السلام هي الرأي العام في الشارع العربي.

وأطلق الناشطون وسم "أنا عقبة"، معبرين عن افتخارهم بأن يكون الرأي العام العربي عقبة أمام سياسات نتنياهو وممارسات الاحتلال التي لا يرون فيها سلاما.

وجاء الوسم عقب وسوم أخرى تصدرت خلال الأيام الماضية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين منهم، ومن بينها "أنقذوا حي الشيخ جراح"، و"فلسطين قضيتي".

ونشر ناشطون تغريداتهم عبر وسم "أنا عقبة"، مؤكدين على قوة الرأي العام في تغيير مصير الشعوب والدفاع عن حقوقها.

 

المصدر : وكالة سند

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