تصدّر الفنان المصري محمد هنيدي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مصر لعدة ساعات اليوم الأحد، بعد تضامنه مع أهل القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى، ودعوة جمهوره إلى الوقوف معهم "في مواجهة الظلم والقهر اللذين يتعرضون لهما".

وانتقد هنيدي -في تغريدة على حسابه الرسمي- ما وصفه بـ"الصمت والتجاهل العالمي تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة"، واختتم التغريدة بوسم "#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح.

ولاقت تغريدة هنيدي تفاعلا كبيرا وترحيبا وإشادة من متابعيه في مختلف أنحاء الوطن العربي، وحصدت ما يزيد على 45 ألف إعجاب، وقام أكثر من 12 ألف متابع بإعادة تغريدها.

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

الفنان المحترم محمد هنيدي

«لازم نقف جنب أهل #فلسطين ونوصل صوتهم للعالم كله» — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@NORMORSY38) May 8, 2021

بالأمس كنت أتساءل أين هم مشاهير العالم العربي أين الفنانين من قضية فلسطين لماذا لا يخبرون العالم عما يحدث في فلسطين 🇵🇸

ووصلت لي هذه التغريدة للفنان الإنسان

محمد هنيدي🇪🇬♥️

تحيا الأمة العربية وعاشت فلسطين حرّة أبيّة🇵🇸 — ᶠᴬᵀᴵᴹᴬᴴ ᴬᴸ ᴷᴬᴺᴰᴬᴿᴵ 📙🧸🇰🇼 (@Alkandarifatmaa) May 8, 2021

واحد زي محمد هنيدي عنده 22 مليون متابع ومع هيك بنزل ومو خايف على حسابه، بعض الناس عنا عنده أكمن واحد وخايف يحكي بالموضوع بلاش يسكروله حسابه الخارق المارق. #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/NAQ4LZyOtY — محمد عوني الداوود 🇯🇴 (@Abo_Al3oon) May 9, 2021

نجوم الفن المصري يدعمون ثورة الأقصى والقدس، الامة تتحرك لإجل أقصاها، اتمنى إرسال عبر الخاص كل موقف داعم للأقصى وحي الشيخ جراح، من مشاهير الدول العربية.

وصلتني تغريدات من الفنان محمد هنيدي وتامر حسني.#القدس_تنتفض#انفذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/gZMM1NUSpY — إبراهيم المدهون غزة (@ibmadhun) May 8, 2021

شكرًا للفنان المحترم محمد هنيدي، نقدر لك تضامنك، شكرًا لكلامك الطيب وهذا أملنا بك يا صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأملنا بأحرار وشرفاء الأمة!

تحية حب وامتنان من القدس وفلسطين 🇪🇬🇵🇸❤️🌹🙏@OfficialHenedy #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/nhy615p8MY — Raghda (@JadRaghda) May 8, 2021

لكن الغريب أن ردود الأفعال على تغريدة الفنان محمد هنيدي لم تكن كلها إيجابية، حيث قام عدد من المتابعين الموالين للنظام المصري على ما يبدو، بالهجوم على هنيدي، واتهموه بالاهتمام بقضايا خارجية على حساب قضايا بلده التي تحتاج للدعم، مثل الجيش والسياحة وقضية سد النهضة.

بعض الحسابات بالغت في ردود أفعالها، ووصفت دعم هنيدي للمرابطين في الأقصى بدعم أعداء مصر، وتعجب بعضهم من دعم هنيدي للفلسطينيين بعد قيامهم بالدعاء على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، على حد قول أصحاب هذه التغريدات.

ياجماعة حد يفكرني كده اذا كان محمد هنيدي كتب تويته علي شهدائنا او علي سد النهضة او دعم مصر باي حاجه غير الهيافه . زي ماهو محروق اوي علي قضايا تانيه … في انتظار ردكم — Walid Behairy 🇪🇬 Kemeti (@wawo98) May 9, 2021

محمد هنيدي عليه علامات استفهام من زمان وتغريداته على تويتر من وقت للتاني تبين توجهاته واهتماماته.. بس انا بستغرب ليه واحد بلده ادته الشهرة والمال ووصلته للعالم ميقفش جنبها بتغريدة واحدة يدعم فيها سياحة بلده.. ليه ميديش شويه من اهتمامه لدعم بلده ليه ميردش جزء من الجميل؟! — صــابرين الـهـلالـي (@Sabrin_Elhelaly) May 9, 2021

محمد هنيدي يدافع عن مجرمين حماس اللي دخلوا مصر لقتل الجندي المصري وتدمير سينا ومن بداية قيام مصر بتحرير سينا وموت شهدائنا لم يكتب تغريده واحده نعي بها الشهداء او ايد الجيش المصري دي اخرت مصر رفعته من تحت لفوق تكبر علي شعبها وقلبه ضد بلده https://t.co/vx9EYxon1R — atef (@atef78981566) May 9, 2021

محمد هنيدي اوعدك اني من اليوم مش حاتفرج لك ولا على اي حاجة وياريت كل الناس تعمل كدة عشان تفهم انك انسان اقل من العادي وزي القرع تمد لبره

سايب كل قضايا بلدك وماسك في قضية مالكش فيها تبقى ايه

لا مؤاخذة انت نزلت من نظر كل الى عرف بتويتتك دي يا خسارة بجد — Victor Wadie (@vacogold) May 9, 2021

الأخ محمد هنيدي بتاع إعلانات تورنيدو

مستكتر على المصرين الأمن والأمان اللي جيشنا وشرطتنا اللي هما ولادنا وإخواتنا دفعوا وبيدفعوا تمنه بدمهم وأرواحهم

ونسي انهم وهما بيصلوا التروايح كل يوم بيدعوا على #مصر وجيشها https://t.co/GZRk9hS8j4 — 🇦🇪🇸🇦🇪🇬THE RAMZI🏅 (@DU1FlrIP2b6786W) May 9, 2021

الأخ. محمد هنيدي. إيه رايك تتضامن مع حبايبك الفلسطينين حتى لو اشتريت قماش على هيئة علم إسرائيل وقمت بحرقه. هو إنت مش شايف أحداث سد النهضة. ليه مفيش ولا سطر كتبته عن الموضوع ده — محمد الصقر (@0500435909) May 9, 2021

قعدتنا في بيتنا دلوقتي ولاد مصر دفعوا ثمنها دمهم..وخلوك تعمل اعلانات ملهاش ستين لازمة بتاخد منها ملايين وانت بتضحك

ما تروح حضرتك و صديقك ابو تريكة تحرروا القدس

ولا انت عايز تحررها بتكييف بالعربي تورنيدو

نزلت من نظرنا كتير يا فنان

جيش مصر لحماية مصر 🇪🇬 #المجد_للشهداء#عظم_شهيدك https://t.co/xzXYqLuD66 — Hend Salem (@Hend_Salem123) May 8, 2021

محمد هنيدي متعاطف مع فلسطين إللي كانو من سنة بيدعو #علي السيسي والجيش #المصري في القدس برضو😁 https://t.co/3o02moMBJQ — راندا عاشقة امها (@BwaMblD5fJNFHrq) May 8, 2021

الهجوم على هنيدي استفز العديد من المتابعين الذين استنكروا هجوم حسابات مؤيدة للسلطة على فنان مصري يدعم القضية الفلسطينية التي لا يختلف على عدالتها أحد، وردوا بالهجوم على هذه الحسابات، مؤكدين على دعم الأمة العربية كلها لفلسطين قلب الأمة العربية النابض.

محمد هنيدي كتب تويته عن فلسطين

السيساوية دخلوا يهاجموه ولا كأنهم هم المستوطنون !

وانتوا زعلانين ليه هم الفلسطينين اللي سرقوا النيل وهيشربوكوا ميه صرف يااحذية البلح؟! pic.twitter.com/1PGx0BFI7A — Sᑎᑎᗩ (@snnawnnas) May 8, 2021

#محمد_هنيدي

أنا لا سيساوي ولا أخواني ولا أتبع أي نظام ولا أتبع أي جماعه ولا أتبع أي كلب من دول

بس أيه حكايه اللي بيهاجموا محمد هنيدي علي وقوفه مع الفلسطينيين وهم مظلومين ومحاصرين؟

هو الوقوف مع المظلوم ضد الظالم بقي جريمه ياحثاله ياأوسخ طبقات مصر ؟

أكيد انتو شويه صيع منتفعين — أخلاقك أهم من دينك (@hamdyso66833332) May 9, 2021

محمد هنيدي كتب تويتة بيقول فيها وانت قاعد بيتك مرتاح افتكر اخواتك اللي بيعانوا في فلسطين الدنيا قامت عليه وهو كل اللي عمله انه بيفكرك بنعمة ربنا عليك بالأمان في بلدك وفي بيتك وبيفكرك بأحوال الفلسطينيين والمقدسيين اللي بيعانوا كل من يوم من الاحتلال الصهيوني!! — Mohamed Saad (@m6sa3d) May 9, 2021

#محمد_هنيدي

يجب الوقوف مع الفلسطينيين لأنهم محاصرين ولا يملكون السلاح في مواجهه #أسرائيل المدججه بالسلاح

حتي ولو نسينا أنهم عرب ألا يجب أن نقف مع المظلوم ضد الظالم؟

ماذا حدث لمصر وللمصريين بل ماذا حدث للعرب بوجه عام؟

أري أن ظاهره غريبه من النداله والوطيان انتشرت في العالم العربي — أخلاقك أهم من دينك (@hamdyso66833332) May 9, 2021

انا مش مصدق الهجوم على #محمد_هنيدي عشان تويتة التضامن مع #الفلسطينيين،و الغريب ان كلها اكونتات اصحابها داعمين للرئيس #السيسي، انتوا محدش قال لكم ان انتوا كده بتسيئوا لصورة الرئيس، و بتظهروه كده على انه داعم #إسرائيل على حساب #فلسطين! فوقوا شوية و ركزوا انتوا بتكتبوا ايه! — Bruder Samra (@unknown505080) May 9, 2021

ورغم الهجوم الشديد عليه، لم يكن الفنان محمد هنيدي النجم المصري الوحيد الذي تضامن مع الفلسطينيين في القدس المحتلة، فقد قدم نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة التحية إلى الشعب الفلسطيني، في بداية حديثه في أستوديو "بي إن" لتحليل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا حاجته إلى الدعاء في هذا الوقت المبارك.

ونشر قائد نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"، تغريدة لدعم المرابطين في المسجد الأقصى، وعلى نفس النهج سار عدد كبير من الفنانين والإعلاميين المصريين مثل فتحي عبد الوهاب، وتامر حسني، وأحمد مكي، ومحمد إمام، وحمادة هلال، وحمو بيكا، ومي كساب، ووفاء الكيلاني، وغيرهم.

القدس عاصمه فلسطين ( الأبديه ) رغما عن أنوفهم..اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ ) صدق الله العظيم #FreePalestine#القدس_تنتفض pic.twitter.com/lYiXAIrvnw — Ahmed Mekky (@Mekkystyle) May 9, 2021

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى مساء الجمعة عن إصابة 205 فلسطينيين، ومعظم هذه الإصابات في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية باحات الحرم لإفراغه من المصلين.