مجهولة المصدر والوجهة.. البحرية الأميركية تضبط شحنة أسلحة في بحر العرب

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية إن طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس مونتيري" (USS Monterey) صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري.

وذكر الأسطول -الذي مقرّه البحرين- في بيان أن شحنة الأسلحة "ضمّت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق (تايب 56) الصينية الهجومية، ومئات من مدافع (بي كيه إم) (PKM) الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية"، فضلا عن أدوات رؤية متقدمة.

وقال البيان إن الشحنة في حيازة السلطات الأميركية حاليا، في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وجاء في البيان "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُوّد الفريق بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل الإفراج عنه".