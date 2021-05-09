سجلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة جديدة و4 آلاف وفاة في حصيلة قياسية جديدة للفيروس الذي يجتاح البلاد.

سجلت الهند حصيلة قياسية جديدة للمصابين بكورونا حيث ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 400 ألف في اليوم الرابع على التوالي، اليوم الأحد، في حين تسبب شخص مجهول مصاب بالفيروس في تمديد القيود الاحترازية في سيدني الأسترالية.

ورغم فرض كثير من الولايات الهندية إجراءات عزل عام صارمة للحدّ من انتشار "تسونامي كورونا"، وفق وصف السلطات، فإن وزارة الصحة الهندية سجلت أكثر من 4 آلاف وفاة خلال 24 ساعة الماضية فرفع ذلك إجمالي الوفيات إلى أكثر من 242 ألفا. كذلك تجاوزت الإصابات 403 آلاف إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي منذ بداية الجائحة 22 مليونا.

مناعة القطيع

أما في روسيا، قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد، إنه من المتوقع بلوغ المناعة الجماعية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء الجائحة قد تجاوزت 4 ملايين و870 ألف حالة.

وبدأت روسيا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة التطعيم العام من فيروس كورونا، بعد أن سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" وهو لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik V) في أغسطس/آب الماضي.

مصاب مجهول

أما في سيدني الأسترالية فقد مددت القيود المفروضة على التجمعات أسبوعا آخر في المدينة والمناطق المحيطة بها بعد أن قال مسؤولو الصحة إنهم لم يتمكنوا من تحديد كيفية إصابة رجل من السكان بفيروس كورونا.

ومددت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم مدينة سيدني تدابير السلامة حتى صباح يوم 17 مايو/أيار، حسب ما قالت هيئة الصحة في الولاية في بيان اليوم الأحد. وتخضع القيود التي فُرضت في 6 مايو/أيار، التي كان من المقرر تخفيفها غدا الاثنين، للمراجعة.

وقال المسؤولون إنه "على الرغم من التحقيقات المكثفة حتى الآن، لم تحدد صحة نيو ساوث ويلز مصدر العدوى لحالة الإصابة الأولى بكورونا، وذلك يشير إلى أن الرجل أصيب بالعدوى بمخالطة قصيرة مع شخص مجهول الهوية حاليا كان قابلا لنقل العدوى بين أفراد المجتمع".

سيدني مددت القيود الاحترازية بعد تسجيل أول إصابة منقولة محليا فيها عبر شخص مجهول (الأوروبية)

وأفاد المسؤولون بأنه "لحماية المجتمع وتقليل مخاطر انتقال العدوى، وسعت حكومة نيو ساوث ويلز التدابير المؤقتة للوقاية من فيروس كورونا".

وسجلت السلطات الصحية في الولاية حالة العدوى المحلية الأولى في 5 مايو/أيار، وبدأت بتتبع المصدر المحتمل بعد التثبت من أن الرجل لم يسافر إلى الخارج ولم يعمل في الحجر الصحي بالفنادق أو الحدود أو مراكز الخدمات الصحية. وتم تشخيص زوجته بإصابتها بالفيروس أيضا، ولكن منذ ذلك الحين لم تسجل أي حالات جديدة منقولة محليا.

إحصاءات

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ أكثر من 157 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، في حين تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت في أنحاء العالم 1.28 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة بموقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات بلغ 157 مليونا و698 ألف حالة. كذلك أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 93.7 مليونا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 ملايين و283 ألف حالة.

وفي ما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن نحو مليار و280 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس أعطيت في شتى بقاع العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، في حين تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي أعطيت.