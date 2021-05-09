اليمن.. إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة على جنوب السعودية والمعارك تتواصل في الجوف

أعلن الإعلام السعودي اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جنوب المملكة، وأفاد الجيش اليمني بأنه صد هجوما للحوثيين بمحافظة الجوف، بينما دعت الولايات المتحدة إلى إجماع دولي في مجلس الأمن لإنهاء الحرب في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام سعودية مساء السبت أن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين إنهم نفذوا عملية بطائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

من جهة أخرى، أفاد الجيش اليمني بأنه صد هجوماً للحوثيين في منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، وأنه تمكن من تدمير عربتين مدرعتين وسيارتين عسكريتين.

وأشار الجيش إلى أن طائرات التحالف شنت غارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في مواقع شرق مدينة الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف.

ولم يصدر أي تعليق من جانب الحوثيين بشأن المعارك.

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ التقى في واشنطن مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمناقشة "المعاناة التي سببها هجوم الحوثيين على محافظة مأرب، والتي تتناقض بشكل صارخ مع التزامهم المفترض بتحسين الوضع الإنساني في البلاد".

ودعا الدبلوماسيان الأميركيان إلى إجماع دولي في مجلس الأمن لإنهاء حرب اليمن، كما أكدا أهمية هذا الإجماع.

وخلال الأيام الماضية عقد المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأميركي ليندركينغ مباحثات، اختتمت الخميس، في السعودية وسلطنة عمان، تناولت سبل حل أزمة اليمن.