زعيم طالبان يطالب واشنطن بتنفيذ اتفاق الدوحة كاملا

قال زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخوند زاده إن إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان خطوة مهمة، مطالبا واشنطن بتنفيذ اتفاق الدوحة بشكل كامل.

وفي بيان أصدره اليوم الأحد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، اتهم أخوند زاده واشنطن بانتهاك اتفاق الدوحة مرارا، مشيرا إلى أن تمديد بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى سبتمبر/أيلول المقبل انتهاك صريح للاتفاق.

وكان من المقرر إتمام الانسحاب الأميركي من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار الجاري، بموجب الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة في فبراير/شباط 2020.

غير أن الانسحاب بدأ رسميا في الأول من مايو/أيار وفقا لتوجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أعلن أن هذه العملية ستجري بشكل منظم وتدريجي لتكتمل بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، ذكرى الهجمات الشهيرة على الولايات المتحدة.

وقال زعيم حركة طالبان في بيانه اليوم إن قضية الإفراج عن معتقلي الحركة وشطب أسماء قادتها من القائمة السوداء لم تحل بعد.

في الوقت نفسه، اتهم أخوند زاده الحكومة الأفغانية بمحاولة تخريب مفاوضات السلام في أفغانستان "بشتى الطرق".

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للإبقاء على الحياد التام بشأن القضية الأفغانية، مؤكدا سعي طالبان لإقامة علاقات جيدة وإيجابية مع دول المنطقة والعالم حسب قوله.