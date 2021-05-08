البث الحي
سياسة|ليبيا

عملية "بركان الغضب" تنفي اقتحام مقر فندقي للرئاسي الليبي بطرابلس وترفض تعييناته للمخابرات والخارجية

قادة عملية بركان الغضب عقدوا اجتماعا موسعا في طرابلس رفضوا فيه تكليفات المجلس الرئاسي الأخيرة (الأناضول)
قادة عملية بركان الغضب عقدوا اجتماعا موسعا في طرابلس رفضوا فيه تكليفات المجلس الرئاسي الأخيرة (الأناضول)
8/5/2021

أفاد مصدر في المجلس الرئاسي الليبي بأن مجموعة من قادة عملية "بركان الغضب" تجمعت أمام فندق كورونثيا الذي يستضيف أحد مقرات المجلس، احتجاجا على تكليف حسين العائب برئاسة المخابرات، وعلى إسناد الخارجية إلى نجلاء المنقوش التي يعتبرونها موالية لعملية "الكرامة"، لكن عملية بركان الغضب نفت ما نشر من تقارير بشأن اقتحامها الفندق أو محاصرته.

وكان قادة عملية بركان الغضب عقدوا اجتماعا موسعا في طرابلس، رفضوا فيه تكليفات المجلس الرئاسي الأخيرة.

ورفض المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي أي مزايدة حول دور قوات بركان الغضب في حماية الوطن، ودحر وملاحقة ومطاردة الطغاة والمفسدين والواهمين لعودة حكم الفرد والعائلة والعسكر، بحسب قوله.

وقال مختار الجحاوي آمر محور وادي الربيع في عملية بركان الغضب، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، "لا يوجد اقتحام للفندق ولا محاصرة، وإنما هي رغبة من قوات بركان الغضب في الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي للتباحث في عدة أمور".

وأكد الجحاوي دعم قوات بركان الغضب للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ودعم الدولة المدنية، لكنه أشار إلى أن عملية بركان الغضب تريد توضيح بعض الأمور كتجاوزات الطرف الآخر، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف أن مطالبهم تتمثل في أن يكون وقف إطلاق النار ساريا على الطرفين، مشيرا إلى استمرار وصول الدعم لقوات حفتر، كما طالب بأن تسري قرارات القائد الأعلى للجيش على كل الأطراف وليس على طرف بعينه، مشيرا إلى عدم امتثال قوات حفتر لقرارات القائد الأعلى للجيش.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة -في تغريدة عبر تويتر- إن "‏الاقتحام الذي حدث الليلة في طرابلس هو اقتحام لفندق، وليس لمقر المجلس الرئاسي الذي ليس له مقر دائم للاجتماعات".

وأضافت ‘الموقع هو مقر من مقرات اجتماعات المجلس، واليوم هو يوم عطلة أسبوعية وليس يوم عمل، ولم يتعرض أحد لأذى".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

ليبيا.. المشري يحذر من تداعيات عدم خضوع حفتر للحكومة وواشنطن تدعم فتح الطريق الساحلي

حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري من تداعيات عدم خضوع اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسلطة المدنية، في حين أعلنت واشنطن دعمها المطلب الأممي بفتح الطريق الساحلي الذي يصل شرق البلاد بغربها.

1/5/2021

ليبيا.. المبعوث الأممي يبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية ورئيس المجلس الرئاسي يناقش المصالحة بدرنة

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر توحيد المؤسسة العسكرية، في حين ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي جهود المصالحة في أثناء زيارة لمدينة درنة شرقي البلاد.

2/5/2021

أنقرة دعت إلى عدم الخلط بينهم وبين قواتها.. تركيا وألمانيا تؤكدان على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده وألمانيا تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب ليبيا، لكن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك.

6/5/2021
المزيد من سياسة

كورونا.. فايزر تطلب الموافقة الكاملة على لقاحها والصحة العالمية توافق على أول لقاح صيني

رجل باكستاني يتلقى جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الذي يستخدم حاليا في 42 دولة (الأناضول)

هدوء بالأقصى ودعوات للتظاهر اليوم نصرة للقدس بعد ليلة دامية.. عباس يدعو لانعقاد مجلس الأمن وهنية يطالب بإنهاء التطبيع

آلاف المصلين تصدوا لاعتداءات الاحتلال وصمدوا داخل المسجد الأقصى (الأناضول)

العراق.. هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة تضم قوات أميركية

قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت مؤخرا لعدة هجمات (الجزيرة)

ليبيا.. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يرفضان تدخل سفراء 5 دول غربية

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (الفرنسية)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

كشف أنثروبولوجي عمره 78 ألف عام.. أقدم رفات لطفل أفريقي تخبرنا الكثير عن الممارسات الجنائزية للبشر

إعادة بناء افتراضية للعظام (على اليسار) مقابل الوضع الأصلي للطفل لحظة العثور عليه (خورخي جونزاليس، جامعة جنوب فلوريدا-إيلينا سانتوس، جامعة كومبلوتنسي بمدريد)

شاهد.. الفلسطينيون يوثقون اعتداءات الاحتلال على المصلين في الأقصى بآخر جمعة من رمضان

قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى واعتدت على المصلين (أسوشيتد برس)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر؟