البث الحي
سياسة|أفغانستان

طالبان تتهم تنظيم الدولة.. تنديد دولي بتفجير دموي في كابل والرئيس يتهم الحركة

8/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202108:40 AM (مكة المكرمة)

قتل وأصيب العشرات في تفجير وقع أمام مدرسة غربي العاصمة كابل، وسارعت حركة طالبان إلى إدانة الهجوم ووجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في حين اتهم الرئيس الأفغاني الحركة بالوقوف وراء الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني أفغاني أن عدد ضحايا تفجير كابل ارتفع إلى 55 قتيلا و150 جريحا، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحفيين أنه تم إجلاء الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي -وهي منطقة ذات كثافة سكانية شيعية- (غربي كابل)، عندما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل.

وأكد مراسل الجزيرة يونس آيت ياسين وقوع 3 تفجيرات، لكنه أشار إلى أن الأنباء بشأن طبيعتها متضاربة؛ بين سيارة مفخخة أو سقوط صواريخ، لافتا إلى أن المنطقة من النادر أن تشهد هذا المستوى من الهجمات.

وأبلغ مسؤول كبير في وزارة الداخلية الأفغانية رويترز -طالبا عدم نشر اسمه- أن معظم الضحايا طالبات أثناء خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

إحدى ضحايا التفجير الذي استهدف مدرسة للبنات (رويترز)

وأظهرت لقطات بثتها قناة "طلوع" التلفزيونية مشاهد فوضوية خارج المدرسة لكتب وحقائب مدرسية متناثرة على طريق ملطخ بالدماء، في حين كان السكان يحاولون مساعدة الضحايا.

واتهم المتحدث باسم طالبان تنظيم الدولة بالوقوف خلف الهجمات على المدرسة في العاصمة، وقال إن ما وصفها بالدوائر المشؤومة -التي تعمل تحت ستار الحكومة والمخابرات تحت مسمى تنظيم الدولة- تقف خلف الهجوم.

لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني اتهم حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم.

وقال غني إن الحركة أظهرت مرة أخرى أنها لا تريد حل الأزمة الحالية بشكل سلمي وأساسي، وإنها تضيع فرص السلام في أفغانستان.

مواقف دولية

من جهتها، دانت الخارجية الأميركية "الهجوم الهمجي"، ودعت في بيان إلى إنهاء فوري لما وصفته بالعنف والاستهداف الأحمق للمدنيين الأبرياء في البلاد.

وأضافت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستمر في دعم الشعب الأفغاني والشراكة معه، لضمان عدم محو مكاسب العقدين الماضيين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان على تويتر "الهجوم المروع في منطقة داشت بارجي في كابل عمل إرهابي حقير".

وأضافت "استهداف الطلاب في مدرسة للبنات في المقام الأول يجعل هذا العمل هجوما على مستقبل أفغانستان".

وتشهد البلاد توترا كبيرا في ظل تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة طالبان، وبدء الانسحاب الأميركي من أراضي البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. واشنطن تؤكد أن الانسحاب سيتم بطريقة آمنة والترويكا الدولية تحذر طالبان

قال البيت الأبيض إن انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان لن يكون متسرعا وسيتم تنفيذه بطريقة آمنة ومسؤولة، في حين حذرت “الترويكا” الدولية الخاصة بملف أفغانستان من أن “أي هجمات لطالبان ستقابل برد قوي”.

7/5/2021
المزيد من سياسة

مجهولة المصدر والوجهة.. البحرية الأميركية تضبط شحنة أسلحة في بحر العرب

شحنة الأسلحة التي عرضها الأسطول الخامس الأميركي بعد أن ضبطت شمال بحر العرب (رويترز)

تشاد.. تفريق مظاهرات ضد الجيش والحكومة الانتقالية تدعو لحوار يشمل المسلحين

عبوات غاز مسيل للدموع استخدمها الأمن التشادي لتفريق احتجاجات طالبت بالعودة إلى الحكم المدني الشهر الماضي (رويترز)

اليمن.. إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة على جنوب السعودية والمعارك تتواصل في الجوف

طائرات مسيرة في معرض للحوثيين في صنعاء (رويترز)

دعوات دولية لاحتواء التصعيد بالقدس.. اجتماعان طارئان عربي وإسلامي وأردوغان يصف إسرائيل بدولة إرهاب ويطالب بوقف وحشيتها

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في القدس ومحيط المسجد الأقصى لليلة الثانية على التوالي (رويترز)
الأكثر قراءة

الصين تعلن تفكك صاروخها التائه فوق المحيط الهندي

يزن حطام الصاروخ الذي أطلقته الصين إلى الفضاء نهاية الشهر الماضي 18 طنا (الجزيرة)

عشرات المصابين والمعتقلين.. 90 ألفا يصلون في الأقصى رغم الاشتباكات وقصف إسرائيلي على غزة

صلاة التهجد في ليلة الـ27 من رمضان (رويترز)

13 خطوة سحرية لتنظيف المنزل في ساعات بلا مساعدة

غرفة المطبخ هي الأكثر اتساخا خلال الأسابيع الماضية وصودا الخبز مساعد جيد في التنظيف (غيتي)

“رقصة الأعلام”.. اقتحام الأقصى يوم 28 رمضان هل يفجر الأوضاع أكثر بالقدس؟

من مسيرة &#34;رقصة الأعلام&#34; في ما يسميه الاحتلال &#34;يوم توحيد القدس&#34; بمنطقة باب العامود عام 2019 (الجزيرة)