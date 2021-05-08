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سياسة|السعودية

رئيس الوزراء الباكستاني يجري مباحثات مع ولي العهد السعودي بالرياض

مباحثات بين ولي العهد السعودي (يمين) ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الرياض (الأناضول)
مباحثات بين ولي العهد السعودي (يمين) ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الرياض (الأناضول)
8/5/2021

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، محادثات في السعودية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد ولي العهد السعودي بعد لقائه خان عمق العلاقات مع باكستان وأهمية توسيع التعاون معها، في حين أشاد خان بدور السعودية في حلّ القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية.

ووقّع الطرفان على اتفاق لإنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الباكستاني.

كما تمّ التوقيع خلال الزيارة على اتفاقات تناولت التعاون في مجال المحكوم عليهم بالسجن ومكافحة الجريمة والاتّجار بالمخدرات وتمويل مشاريع في ميادين الطاقة وغيرها.

وأكد الجانبان دعمهما الحلول السياسية في سوريا وليبيا، وجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها في هذا الشأن.

كذلك أكدا دعمهما الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كافة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء السعودية (واس)

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