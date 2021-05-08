رئيس الوزراء الباكستاني يجري مباحثات مع ولي العهد السعودي بالرياض

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، محادثات في السعودية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد ولي العهد السعودي بعد لقائه خان عمق العلاقات مع باكستان وأهمية توسيع التعاون معها، في حين أشاد خان بدور السعودية في حلّ القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية.

ووقّع الطرفان على اتفاق لإنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الباكستاني.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم. #رئيس_وزراء_باكستان_في_السعودية #واس pic.twitter.com/lDTI2uceMY — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 7, 2021

كما تمّ التوقيع خلال الزيارة على اتفاقات تناولت التعاون في مجال المحكوم عليهم بالسجن ومكافحة الجريمة والاتّجار بالمخدرات وتمويل مشاريع في ميادين الطاقة وغيرها.

وأكد الجانبان دعمهما الحلول السياسية في سوريا وليبيا، وجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها في هذا الشأن.

كذلك أكدا دعمهما الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كافة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.