السلطات العراقية تحقق في هجوم استهدف قوات أميركية بقاعدة عين الأسد ودمر حظيرة طائرات

بدأت السلطات العراقية تحقيقا بعد هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية في محافظة الأنبار غربي العراق، وأسفر عن أضرار، وفقا للتحالف الدولي.

وقالت مصادر أمنية عراقية للجزيرة إن وفدا حكوميا يضم مسؤولين أمنيين وصل إلى قاعدة عين الأسد صباح السبت بعد الهجوم، وذلك لتقييم حجم الأضرار، وإجراء لقاءات مع قيادات عسكرية عراقية وأخرى من التحالف الدولي.

وأوضح مصدر أمني عراقي للجزيرة أن الهجوم على القاعدة كان بطائرتين مسيرتين أسقطتا قبل وصولهما للهدف.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم التحالف الدولي في العراق إن الهجوم على القاعدة لم يسفر عن إصابات في الأرواح، لكنه أدى إلى تدمير حظيرة طائرات.

وأضاف المتحدث أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الهجوم على القاعدة التي تضم قوات أميركية وعراقية.

من جهتها، أفادت مصادر أمنية عراقية باستنفار القوات العراقية وقوات التحالف داخل قاعدة عين الأسد تحسّبا لهجمات أخرى محتملة.

بدوره، قال قيادي في الحشد العشائري بالأنبار إن هذا الهجوم نفذه من وصفهم بعناصر خارجة عن القانون، وووصف ما حدث بالخرق الأمني.

والهجوم هو الثاني الذي يصيب قاعدة عين الأسد الجوية في أقل من أسبوع، إذ استهدفت بصاروخين من نوع كاتيوشا الثلاثاء الماضي دون وقوع إصابات، وفق وزارة الدفاع العراقية.

وكان هذا الهجوم الصاروخي الثالث من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية في العراق خلال 3 أيام.

تفاصيل الهجوم

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ضابط في وزارة الداخلية العراقية قال إن الطائرة المسيرة المفخخة انفجرت بالقرب من أماكن انتشار الجيش العراقي في القاعدة، دون أن توقع ضحايا.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن العراقية بدأت بعملية بحث في المنطقة المحيطة بالقاعدة الجوية عن مصدر إطلاق الطائرة المسيرة.

وتقع قاعدة عين الأسد قرب بلدة البغدادي على بعد 90 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وتعدّ أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأميركية في العراق.

وعقب هجمات سابقة، عثرت القوات العراقية على منصات إطلاق صواريخ بالقرب من هذه القاعدة الجوية.

واتهمت واشنطن مرارا فصائل شيعية مسلحة باستهداف مواقع تتمركز فيها قواتها في العراق، وردّت على بعض الهجمات بغارات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين من تلك الفصائل.

قاعدة بلد

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية من داخل قاعدة بلد الجوية شمال العراق إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي زار القاعدة لإقناع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، التي تشرف على عمليات صيانة الطائرات، بعدم الانسحاب منها.

وأضافت المصادر للجزيرة أن تلويح الفنيين في الشركة بالانسحاب يأتي ردا على الهجمات المتكررة التي تعرضت لها القاعدة أخيرا.

وكانت الشركة قد أعادت فنييها للعمل بعد أن سحبتهم مطلع العام الماضي، بسبب تصاعد تهديدات فصائل مسلحة عراقية باستهداف القاعدة، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة أميركية قرب مطار بغداد.