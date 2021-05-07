استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة ثالث بجروح قرب حاجز سالم بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتله بالرصاص شابين فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة عند حاجز سالم العسكري شمال جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الجيش أطلق الرصاص الحي على 3 فلسطينيين عند حاجز سالم العسكري، بحجة محاولتهم اقتحام بؤرة عسكرية، وإطلاقهم النار على الجنود ما استدعى الرد الفوري من قبل وحدات الجيش، وفق قولها.

إحباط عملية #تخريبية على معبر #سالم، بعد أن وصل ثلاثة مخربين وقاموا باطلاق النار، استوجب رد من قبل قواتنا ما أدى إلى مقتل إثنين منهم وجرح الثالث.#جيش_الدفاع لن يتوانى عن الرد على أي عمل تخريبي يهدد أمن وسلامة جنودنا ومواطنينا. pic.twitter.com/orDxkFSWTU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 7, 2021

وقد منع جيش الاحتلال الفلسطينيين والطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الموقع.

🎥فيديو| قوات الاحتلال تمنع الهلال الأحمر والصحفيين من الوصول لمكان استشها.د الشابين واصابة ثالثهما أمام حاجز "سالم" غرب #جنين pic.twitter.com/6asuFPxMJL — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 7, 2021

كما استهدف جنود الاحتلال طواقم الإسعاف والصحفيين بالقنابل الصوتية والغازية، واعتدوا بالضرب على عدد من الصحفيين قرب الحاجز العسكري.

וידאו מזירת הפיגוע. צילום יוסי בר לב. pic.twitter.com/kQvoodyW7m — Or Heller אור הלר (@OrHeller) May 7, 2021

ولم تتوفر معلومات من الجانب الفلسطيني عن وضع المصابين أو هوياتهم.