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سياسة|فلسطين

استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة ثالث بجروح قرب حاجز سالم بالضفة

قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للمصابين بعد إطلاق النار عليهم (الجزيرة)
قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للمصابين بعد إطلاق النار عليهم (الجزيرة)
7/5/2021

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتله بالرصاص شابين فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة عند حاجز سالم العسكري شمال جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الجيش أطلق الرصاص الحي على 3 فلسطينيين عند حاجز سالم العسكري، بحجة محاولتهم اقتحام بؤرة عسكرية، وإطلاقهم النار على الجنود ما استدعى الرد الفوري من قبل وحدات الجيش، وفق قولها.

وقد منع جيش الاحتلال الفلسطينيين والطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الموقع.

كما استهدف جنود الاحتلال طواقم الإسعاف والصحفيين بالقنابل الصوتية والغازية، واعتدوا بالضرب على عدد من الصحفيين قرب الحاجز العسكري.

ولم تتوفر معلومات من الجانب الفلسطيني عن وضع المصابين أو هوياتهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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