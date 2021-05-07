البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث للصحافة بعد أداء صلاة الجمعة (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث للصحافة بعد أداء صلاة الجمعة (الأناضول)
7/5/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لاستعادة ما وصفه بالوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر، وذلك في أول تعليق له بعد محادثات دبلوماسية معلنة في القاهرة بين وفدين من البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

وأضاف أردوغان -في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول- أن موقف بلاده "تجاه الشعب المصري إيجابي جدا"، وقال "لا يمكن أن نكون أعداء لهذا الشعب".

وأكد أن تركيا "دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية".

وأمس الخميس، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن تحرك مصر وتركيا بشكل مشترك سيصب في مصلحة السلام والتنمية بالمنطقة.

وأضاف أنه لا يمكن القول إن العلاقات مع مصر انقطعت بالكامل، فقد كانت هناك اتصالات استخباراتية بين البلدين.

وأشاد أوقطاي باحترام مصر الاتفاقية التركية مع ليبيا، وذلك عندما بحثت عن الموارد الطبيعية خارج الحدود التي تنص عليها الاتفاقية.

مباحثات القاهرة

وشهدت القاهرة يوم أمس الخميس اختتام المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين.

ووفقا للخارجية المصرية، فقد جرت المفاوضات في مقر الوزارة بالقاهرة برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال، وذلك في أول لقاء مشترك يُعقد على المستوى الدبلوماسي بين الجانبين منذ 8 سنوات.

وفي بيان مشترك قال الجانبان إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يؤدي نجاح هذه الجولة إلى اجتماع آخر على مستوى وزيري الخارجية يتم تحديد موعده ومكان انعقاده في وقت لاحق.

وتوترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ إطاحة الجيش المصري عام 2013 بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وطردت كل دولة سفير الأخرى.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

تركيا ومصر تحاولان إصلاح العلاقات بعد خلاف طويل

تبدأ مصر وتركيا محادثات اليوم ستحاولان خلالها إصلاح العلاقات المتوترة بعد خلاف بدأ قبل 8 سنوات، وأدى بكل منهما إلى مساندة فصيل مختلف في الصراع الليبي، كما اختلفا بشأن السيادة والحقوق في مياه المتوسط.

5/5/2021

من برنامج: بلا حدود

الدبيبة: هناك تغير إيجابي بالموقف المصري ويجب على حفتر الامتثال للمؤسسة العسكرية

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن من عطل تصريح هبوط طائرة تُقلّ برلمانيين في مطار سرت، هم المرتزقة الذين كشفت المعلومات الاستخبارية أنهم قوات “فاغنر” الروسية.

رابط خارجي

مسؤول مصري سابق: الحوار المصري التركي أملته تحولات إقليمية وهذه أبرز ملفات التفاوض

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي إن الاجتماع الدبلوماسي المصري التركي يكشف عن رغبة مشتركة لدى القاهرة وأنقرة لطي صفحة القطيعة السياسية، وإن هناك تحولات إقليمية تستدعي هذا الحوار.

6/5/2021
المزيد من سياسة

اليمن.. ما وراء تصعيد "الانتقالي" ضد الحكومة وتلميحه بقرب استعادة "دولة الجنوب"

المجلس الانتقالي الجنوبي هدد بالتصعيد ضد الحكومة في عدن (الجزيرة)

باريس تقف على حافة انهيار لبنان.. أزمة تشكيل الحكومة أم أزمة فرنسية؟

وزير خارجية فرنسا (يسار) اجتمع أمس بالرئيس اللبناني لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة (الأناضول)

على وقع التوتر بحي الشيخ جراح.. 70 ألفا يؤدون الصلاة بالأقصى ومسيرات تضامنية بالضفة

عشرات آلاف المصلين في يوم الجمعة الأخير من رمضان في الأقصى رغم قيود الاحتلال (الأناضول)

كورونا.. تونس تعلن حجرا شاملا وأرقام جديدة مخيفة من الهند وأعداد المصابين تتراجع بتركيا

المشيشي حذر من انهيار النظام الصحي في تونس جراء تفشي فيروس كورونا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

بالفيديو.. تعرف على 9 أرقام قياسية رياضية غير قابلة للكسر

يوسين بولت يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 (الأوروبية)

يسكنها نحو 20 ألف عربي.. رمضان يعيد لمدينة ييوو الصينية ملامح وجهها العربي

مسجد ييوو الكبير يتسع لنحو 10 آلاف مصل (الجزيرة)

طلاق ميليندا وبيل غيتس.. لماذا ينفصل زوجان عاشا طويلا معا؟ خبراء شؤون زوجية يجيبون

أصبح الانفصال أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعيشون لفترة زواج أطول ويتمتعون بصحة أفضل (مواقع التواصل)