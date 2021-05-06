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سياسة|ليبيا

أنقرة دعت إلى عدم الخلط بينهم وبين قواتها.. تركيا وألمانيا تؤكدان على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

مولود جاويش أوغلو (يسار) في مؤتمر صحفي اليوم مع هايكو ماس (الأناضول)
مولود جاويش أوغلو (يسار) في مؤتمر صحفي اليوم مع هايكو ماس (الأناضول)
6/5/2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده وألمانيا اتفقتا على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا على ضرورة احترام الاتفاقية الثنانية بين أنقرة والحكومة الليبية.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، شدد جاويش أوغلو على ضرورة دعم المسار السياسي المعلن في ليبيا.

وقال إن قوات بلاده في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب المتمركزين هناك.

وأضاف أن 2020 "كان عاما صعبا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن العام الجاري سيكون أفضل".

حليف مهم

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن أنقرة "حليف مهم" ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن "هناك شراكة مهمة بين ألمانيا وتركيا خاصة في أفغانستان".

وأكد ماس على مخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها خروج القوات الأجنبية من ليبيا، واصفا التقدم السياسي هناك بالمشجع.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال أمس، إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون "إشارة مهمة"، في وقت تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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