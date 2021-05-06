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سياسة|قطر

قطر.. النائب العام يأمر بالقبض على وزير المالية

6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202103:33 PM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن النائب العام القطري أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بسبب "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب النائب العام أن الأمر باعتقال وزير المالية جاء بعد الاطلاع على مستندات وتقارير بشأن جرائم تتعلق بالوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وأضاف البيان "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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