قرار مجلس مراجعة فيسبوك بشأن حظر ترامب لم يرض أحدا

أيد مجلس الرقابة على "فيسبوك" (Facebook) قرار الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لكن المجلس قال أيضا إنه وجد أن الحظر لأجل غير مسمى غير مناسب، وطالب المجلس شركة فيسبوك بمراجعة القرار واتخاذ قرار بشأن "عقوبة مناسبة" في غضون 6 أشهر.

ودفع قرار مجلس الرقابة على فيسبوك، والذي طال انتظاره بشأن حظر حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد الكرة إلى ملعب شركة فيسبوك، القرار مرة أخرى إلى عملاق وادي السيليكون، لزيادة دعوات الجمهوريين والديمقراطيين المطالبة بضرورة التدخل الحكومي لتنظيم عمل وصلاحيات وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار بعد 4 أشهر من قيام فيسبوك بحظر حساب ترامب بشكل دائم لتحريضه على العنف، الذي أدى لاقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالرغم من الإشادة بتعليق حساب ترامب، ألقت اللجنة باللوم على فيسبوك بسبب الطريقة التي اتخذت بها القرار، وذكرت أنه "لم يكن ملائما أن تفرض فيسبوك عقوبة غير محددة وغير مبنية على معيار بتعليق حساب ترامب لأجل غير مسمى".

وانتقد الديمقراطيون والمدافعون عن قرار فيسبوك قرار مجلس الرقابة بترك الباب مفتوحا أمام ترامب للعودة، في حين ركز الجمهوريون انتقاداتهم حول اتهامات بأن فيسبوك يفرض رقابة على المحافظين من خلال الحظر.

وكما هو متوقع انتقد ترامب القرار، وهاجم، إضافة لفيسبوك، شركات "تويتر" (Twitter) وغوغل (Google).

وقال ترامب -في بيان له- إن "شركات التواصل الاجتماعي الفاسدة هذه يجب أن تدفع ثمنا سياسيا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير عمليتنا الانتخابية".

وأكد المدير التنفيذي لفيسبوك، نيك كليج، أن حساب ترامب سيبقى معلقا بينما تستعرض المنصة القرار، وستحدد إجراء واضحا ومناسبا.

وقال السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال (ولاية كونيتيكت)، في بيان له، إن "أمتنا ما تزال تعيش مع عواقب التمرد القاتل، الذي حرض عليه دونالد ترامب، وهناك خطر واضح وقائم من أن يفعل ذلك مرة أخرى". "إن قرار لجنة فيسبوك الممولة ذاتيا يدعم الحد الأدنى من الحقيقة واللياقة. والآن، يتعين على فيسبوك أن يقرر ما هي القيم التي يكترث بها أكثر؛ جني الأرباح أم محاسبة دونالد ترامب على تبني الكراهية والتضليل والعنف".

كما قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر (ولاية فرجينيا) إن الحظر الموسع هو "خطوة مرحب بها من فيسبوك"؛ لكنه أضاف أن المشرعين بحاجة إلى معالجة "جذور هذه القضايا"، والتي تشمل "الضغط من أجل خلق آليات للرقابة الفعالة لمحاسبة المنصات على السماح بنشر ما يضر في العالم الحقيقي".

وكتب النائب فرانك بالون، رئيس لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، على تويتر، إن المساءلة الحقيقية لن تأتي إلا باتخاذ إجراءات تشريعية إصلاحية من جانب الكونغرس لتنظم عمل منصات التواصل الاجتماعي.

