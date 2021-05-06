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سياسة|لبنان

قبل زيارته بيروت.. وزير خارجية فرنسا يتوعد من يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل، أو من استهدفتهم تلك الإجراءات، ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل.

لودريان: الزيارة هي تعبير عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين (رويترز)
لودريان: الزيارة هي تعبير عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين (رويترز)
6/5/2021

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان -أمس الأربعاء- إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت اليوم الخميس، محذرا من إجراءات عقابية ضد من يعرقلون العملية السياسية.

وأضاف الوزير عبر حسابه على تويتر أن الزيارة هي تعبير عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين، وأن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وقال "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية".

وقال لودريان إن الإجراءات الوطنية ستشمل المنع من دخول الأراضي الفرنسية، لكن ليس من الواضح مدى تأثير إجراءات كهذه، حيث إن العديد من المسؤولين اللبنانيين هم من مزدوجي الجنسية، ولا يمكن منعهم من الدخول، في حين أن بعض من يمكن اتهامهم بعرقلة العملية السياسية لا يسافرون إلى فرنسا إلا نادرا.

وتأتي الزيارة بعد أن قالت باريس إنها بدأت اتخاذ إجراءات تقيد دخول مسؤولين لبنانيين إلى فرنسا، على أساس أنهم يعرقلون الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

إلا أنه لم يصدر -حتى الآن- أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل، أو من استهدفتهم تلك الإجراءات، ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل.

وكانت فرنسا في مقدمة الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكنها أخفقت حتى الآن -بعد 8 أشهر- في إقناع السياسيين المتنازعين بتبني خارطة طريق للإصلاح، أو تشكيل حكومة جديدة للسماح بإرسال المعونات الدولية إلى البلاد.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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