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سياسة|برازيل

رئيس البرازيل يلمح إلى أن الصين "صنعت" فيروس كورونا لشن حرب كيميائية

جايير بولسونارو قال إنه "لا أحد يعرف ما إذا كان فيروس كورونا قد صنِع في مختبر" (غيتي إيميجز-أرشيف)
جايير بولسونارو قال إنه "لا أحد يعرف ما إذا كان فيروس كورونا قد صنِع في مختبر" (غيتي إيميجز-أرشيف)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202101:50 PM (مكة المكرمة)

ألمح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس الأربعاء إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) صنعته الصين داخل "مختبر"، لشنّ "حرب كيميائية وبكتريولوجية".

وقال بولسونارو -الذي ينتمي للتيار اليميني المتطرف- خلال حفل رسمي في برازيليا "إنه فيروس جديد، لا أحد يعرف ما إذا كان قد صنِع في مختبر، أم أنه ظهر لأن إنسانا ابتلع حيوانا ما كان ينبغي ابتلاعه".

وأضاف أن "الجيش يعرف ما الحرب الكيميائية والبكتريولوجية. ألسنا في حرب جديدة؟ وما هي الدولة التي شهدت زيادة في إجمالي ناتجها المحلي؟".

ولم يُسمّ بولسونارو الصين مباشرة، لكنّ هذه الدولة الآسيوية التي انطلقت منها الجائحة، هي البلد الوحيد العضو في مجموعة الدول العشرين التي شهدت نموا في 2020 بلغ 2.3%.

وكان أحد أبناء بولسونارو، النائب إدواردو بولسونارو، تحدث في وقت سابق عن نظرية المؤامرة هذه، واتّهم في مارس/آذار 2020 الصين بـ"إخفاء" معلومات حول الفيروس، حتى إنه ذهب إلى حد مقارنة الأمر بـ"الدكتاتورية السوفياتية" التي أخفت في البداية حجم كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986، وهو ما أثار رد فعل قويا للغاية من جانب السلطات الصينية.

المصدر : الفرنسية
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