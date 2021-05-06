بعد غياب ربع قرن.. عودة أشرف السعد لمصر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت عودة رجل الأعمال المصري أشرف السعد إلى القاهرة -قادما من لندن أمس الأربعاء بعد غياب أكثر من 25 عاما- مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتصدرت أخبار عودة السعد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المصرية، بدءا من إعلانه -عبر حسابه على تويتر- عودته لمصر، مرفقا صورته داخل الطائرة المتجهة إلى القاهرة، وازداد التفاعل مع الخبر بعد إعلان توقيفه داخل مطار العاصمة، قبل أن يتم الإفراج عنه سريعا.

وحسب الإعلام المحلي، فقد تم التحفظ على السعد بمعرفة الجهات الأمنية بالمطار، للتأكد من سلامة موقفه القانوني، وسقوط الأحكام التي صدرت ضده خلال فترة هروبه، ثم أفرج عنه لاحقا حيث توجه لمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.

بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021

عودة أشرف السعد بعد الغياب الطويل أثارت جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما يحمله تاريخ الرجل من محطات حافلة بدأت بقضايا توظيف الأموال الشهيرة في أواخر الثمانينيات وهروبه من مصر، وانتهت بتأييده المطلق للنظام الحالي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهجومه الدائم على معارضيه.

وانقسم المتابعون حول الحكم على عودته؛ فمنهم من رفض عودته بهذا الشكل مطالبا بعدم نسيان تاريخ الرجل الذي أضاع أموال المصريين بدعوى توظيفها، وعاش في لندن طوال هذه السنوات متمتعا بأموال من وثقوا به وأودعوا مدخراتهم لدى شركته طمعا في الأرباح الخيالية التي كان يقدمها.

في المقابل، أشاد مؤيدو السلطة بأشرف السعد واعتبروا أنه أخطأ ولقي جزاءه، وقام برد أموال المودعين، ولم يعد عليه أحكام قضائية، مؤكدين أنه وقف بجانب الدولة المصرية ممثلة في رئيسها خلال السنوات الماضية بشجاعة وهاجم أعداء السلطة وهو ما يجب مكافأته عليه.

أشرف السعد نصاب وسارق قوت ناس كتير في الغربة ومنهم والدي اللي خسر تحويشة عمره في الخليج بعد ما استثمرها مع أشرف السعد واللي زيه. المشكلة إني لما واجهته السنة اللي فاتت بدل ما يعتذر أنكر وادعي إن والدي أخد حقه. وطبعا المشكلة إن الكذاب النصاب مستمر لا ومبسوطين برجوعه مصر. — Ghonim 🦅 (@Ghonim) May 5, 2021

أشرف السعد يقول أنه في طريقه إلي مصر

بعد رحلة هروب لمدة 27 عام

بعد نهب أموال المودعين

هل سيتم إعادة محاكمته ورد أموال المودعين؟

أما إن التطبيل كان بوابة للعبور وإسقاط الأحكام والنشرة الحمراء للإنتربول؟!

فك الله أسر الصحفي جمال الجمل الذي لم يسرق وتم إعتقاله من علي باب الطائرة!! pic.twitter.com/jcoNFqWEEa — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 5, 2021

أشرف السعد .. الحرامي النصاب داخل مصر من أوسع أبوابها .. لكن جمال الجمل الصحفى الوطني الحر .. لما فكر يرجع مصر أخدوه من المطار على طرة !!! النظام المصري يرعى المجرمين و يسجن الشرفاء .. يفتح ذراعيه للبلطجية و النصابين و يحكم قبضته على أصحاب الرأي الوطنيين ..! — Israa Elhakeem (@Israaelhakeem2) May 5, 2021

منذ بضعة اسابيع توفى اكبر نصاب فى تاريخ #امريكا فى السجن

امس عاد اكبر نصاب فى تاريخ #مصر ليخرج لسانه لمن نصب عليهم

نصاب امريكا كان عنده 2 اولاد شرفاء بلغوا عنه

نصاب مصر كان عنده 2 اولاد شرفاء بلغ عنهم

هذا هو الفرق بين نصاب امريكا وبين #اشرف_السعد

الاثنين استخدموا نفس طريقة النصب — Ahmed (@Awqe2765D) May 6, 2021

النصاب الشهير #اشرف_السعد يعود ل #مصر من بريطانيا بعد هروبه باموال المودعين المصريين والتي بلغت في اقل تقدير ١٨٨ مليون جنيه غير ٦٦ مليون جنيه سرقها من البنوك. لا يمكن لمثله ان يعود دون عقد صفقة مع نظام #السيسي الفاسد..ننتظر ما ستفعله محاكمه التي شغلها الشاغل اعدام الأبرياء. pic.twitter.com/v6laGVAAba — محمد الوليدي mohammed alwalidi (@mdalwalidi) May 5, 2021

حتى لا تضيع الحقائق ويخترعها البعض على هواه ومقاسه، ان ترتكب عديد جرائم المال وبمئات الملايين وأكثر وتتسبب في خراب بيوت الكثيرين حرفيا وتدان قضائيا فتهرب حتى تنقضي تلك الادانة ثم تعود وتقول تحيا #مصر ومعي ملايين الجنيهات، فلن يغير كلامك ولا كلام #الإعلام الحقيقة🤔

عن #اشرف_السعد — Ayman Sorour (@ayman_sorour) May 6, 2021

ولأنى سيساوى معتق، أتساءل:

لماذا يفرج عن البلطجى نخنوخ،

وعن الداعر القاتل هشام مصطفى،

وعن اللص الأفاق أشرف السعد،

بينما يستباح:المستشار جنينه،

والعقيد قنصوة،

والأستاذة حازم حسنى ويحيى القزاز،

والكاتب جمال الجمل،

وسيبك من الإخوان لأنهم يستحقون،

يبدو أننى أفوق!

ولكننى سأقاوم. — Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) May 6, 2021

#اشرف_السعد

عشان تعرفوا مصر غاليه قد أيه على المصرى

بصراحه أنا فرحان برجوع أشرف السعد لمصر

وواجه بكل شحاعه الأتهامات الموجه له

وسدد كل المديونيه اللى عليه

سواء للأفراد أو الدوله

ومتنسوش فى السنوات الأخيره كان واقف جنب الدوله

يعنى نهر النيل بيجرى فى دمه #الحمد_لله_على_السلامه pic.twitter.com/hZeXs6FUNH — @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) May 6, 2021

اشرف السعد خفيف الظل صاحب الضحكة الهسترية من انجح رجال الاعمال وقدم للاقتصاد المصرى الكثير لكن عصابة مبارة قضت عليه #اشرف_السعد pic.twitter.com/LjiTCuSFVC — ahmed sobhi (@ahmed_sobh001) May 6, 2021

اشرف السعد

لم يسرق احد

لم يضرب على يد احد وقال له هات مالك

لم يطأطئ الراس للاخوان

دافع عن بلده وشعبه

ساعد ناس كثير ماديا ومعنويا

رجل ناجح بمشاريعه في مصر

حارب الاخوان وعراهم امام العالم

لم يستغل المال لقتل الشعب

كما عملوا الاخوان مثل الشاطر وغيره

لك حاجه عنده اثبت؟

ارفع لك القبعه pic.twitter.com/4FgUoFP9bR — D. AbNsRa7 AlJaRbA (@bnsra7) May 6, 2021

عفا الله عما سلف بقي- السعد دفع ٢٥ سنة غربة من عمره- السعد تصالح مع الدولة من زمان- ليه بقي نفتح وننبش في ماضي تم اغلاقه- المسامح كريم علي فكرة انا معرفش اشوف السعد اساسا — Ali (@Ali828557391) May 6, 2021

ولم يتأخر أول ظهور إعلامي لأشرف السعد طويلا؛ حيث أجرى -أثناء احتجازه بالمطار- مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي -القريب من السلطة- أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، وقد قال فيها إنه سدد جميع أموال المواطنين وليس عليه أي أموال لأحد.

وأكد السعد -خلال المداخلة- استعداده لمواجهة أى شخص له مستحقات عنده، مؤكدا أن له مستحقات فى أحد البنوك بقيمة 45 مليون دولار (الدولار= نحو 15.7 جنيها)، وأن إجمالي مستحقاته فى مصر تفوق المليار جنيه، وأنه سيطالب بها في أقرب فرصة.

يُذكر أن أشرف السعد كان يرأس مجموعة السعد للاستثمار، وهو صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها منذ أواخر الثمانينيات في القرن الماضي، ووصلت قيمة الأموال التي يديرها حينها نحو مليار جنيه، وتم التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته ضمن عدد من شركات توظيف الأموال، وأبرزها شركة الريان.

وفي عام 2010 أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات السعد وإعادة الأموال المستحقة له.

الريان والسعد الي نهبوا فلوس المصريين سنه ١٩٨٨ #مصر_زمان pic.twitter.com/n3Y7lIR8fa — حكاوي زلابيه (@zalabia_) May 10, 2019

الريان والسعد والشريف شركات نهب الاموال ،هوه أيه اللي جعله يهرب لانجلترا منذ الثمانينات حتى الآن

احنا كلنا كشعب مصر شاهدين علي اكبر عملية نصب في مصر باسم الدين pic.twitter.com/j3uYGnbZpM — Dr. Ali Fahmy (@DrFahmy1717) August 7, 2020