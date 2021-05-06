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سياسة|قطر

أمير قطر يعفي وزير المالية من منصبه

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
6/5/2021

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما أميريا بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه وتكليف وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري بالقيام بأعمال وزير المالية.

وكان النائب العام القطري قد أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب النائب العام أن الأمر باعتقال وزير المالية جاء بعد الاطلاع على مستندات وتقارير بشأن جرائم تتعلق بالوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وأضاف البيان "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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