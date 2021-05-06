الحوثيون يجددون دعوة الرياض للإفراج عن معتقلي حماس مقابل إطلاق طيارين سعوديين أسرى لديهم

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس -في مارس/آذار 2020- عن تقديرها لمبادرة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، لمبادلة أسرى سعوديين مع معتقلين فلسطينيين.

جدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي دعوته السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المملكة، مقابل إطلاق سراح طيارين وعدد من الضباط السعوديين الأسرى لدى جماعته.

وقال الحوثي إن جهودا بذلت وعروضا قُدمت للسعودية من أجل الإفراج عمن وصفهم بالمختطَفين الفلسطينيين، لكنها قوبلت بالرفض، مبديا استعداده لإتمام العرض المقدم.

وأضاف: "بذلنا الجهد وعرضنا على النظام السعودي خيارات متعددة للإفراج عن المخطوفين الفلسطينيين، لكنه لحد الآن متعنت".

وكانت حركة حماس أعربت -في مارس/آذار 2020- عن تقديرها لمبادرة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، مبادلة أسرى سعوديين مع معتقلين فلسطينيين.

وكشف وقتها عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة باسم نعيم عن أن الحركة تجري اتصالات مباشرة وعبر وسطاء، مع السعودية لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وُجهت لهم اتهامات بدعم الإرهاب.