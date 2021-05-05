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سياسة|تركيا

من هو التركي سادات أونال الذي يقود المشاورات بالقاهرة لحل الخلاف مع مصر؟

سادات أونال سيجري مشاورات استكشافية بالقاهرة لإصلاح العلاقات مع مصر (رويترز)
سادات أونال سيجري مشاورات استكشافية بالقاهرة لإصلاح العلاقات مع مصر (رويترز)
5/5/2021

وصل سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء في زيارة لمصر هي الأولى لوفد تركي رسمي منذ 30 يونيو/حزيران 2013.

وقالت الخارجية التركية إن وفدها برئاسة أونال سيجري مناقشات استكشافية لبحث تطبيع العلاقات مع القاهرة، فمن هو سادات أونال؟

  • دخل سلك الدبلوماسية التركية عام 1989.
  • أول مهمة له خارج تركيا كانت في الكويت، حيث ابتعث إليها بعد بدء حرب الخليج في الفترة من 1991-1993.
  • عمل مساعدا لمدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية التركية بين 2005-2007، وأيضا خلال الفترة من 2009-2012.
  • وخلال الفترة بين 2012-2016 عمل سفيرا لتركيا في الأردن.
  • وفي الفترة من 2016-2018 عمل مساعدا لوكيل العلاقات الثنائية في الخارجية التركية مع الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، آسيا والباسفيك.
  • عام 2018 صار نائبا لوزير الخارجية التركي حتى يومنا هذا.

أثناء عمله نائبا لوزير الخارجية استلم وبشكل كبير الملف السوري والليبي في الخارجية التركية، وشارك في اجتماعات جنيف وآستانة ممثلا للجانب التركي.

وكانت الخارجية المصرية كشفت عن مشاورات سياسية بالقاهرة مع أنقرة لتطبيع العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي،  ويحضرها عن الجانب المصري حمدي سند، نائب وزير الخارجية، إلى جانب الوفد التركي برئاسة أونال.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن "مشاورات سياسية بين مصر وتركيا تبدأ اليوم وستستمر حتى يوم غد"، وأوضحت أن هذه "المشاورات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن منتصف الشهر الماضي أنه "عقب دعوة من مصر لتركيا، سيذهب وفد إلى هناك بداية هذا الشهر".

وأكد جاويش أوغلو أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة دخلت "مرحلة جديدة" من الانفراج بعد سنوات من التوتر، بلغت أوجها بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة

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