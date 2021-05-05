قتلى في استهداف بئرين للنفط في محافظة كركوك بالعراق

قالت وزارة النفط العراقية إن عددا من أفراد الأمن العراقيين قتلوا اليوم الأربعاء نتيجة اعتداء، وصفته بالإرهابي، على بئرين للنفط في حقل باي حسن بمحافظة كركوك شمال العراق.

وأضافت الوزارة أن الاعتداء أدّى إلى تفجير البئرين، مشيرة إلى أن فرق السلامة والإطفاء تمكنت من إطفاء النيران في إحداهما، في حين تعمل على السيطرة على حريق البئر الأخرى.

وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي وقوع اعتداء على إحدى آبار النفط في باي حسن، أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ويضم حقل نفط باي حسن 196 بئرا نفطية تستخدم أكثرها لإنتاج النفط للاستهلاك الداخلي.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة في الأشهر القليلة الماضية، وبخاصة في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدّر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بما تسميها السلطات "خلايا نائمة" في مناطق واسعة بالعراق، ويشنّ هجمات في أوقات متباينة.