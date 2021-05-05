بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. الضابط الأميركي تشوفين يطلب محاكمة جديدة

أظهرت وثائق محكمة أن ديريك تشوفين -الضابط السابق بشرطة مدينة مينيابوليس- طلب من قاض في المدينة محاكمة جديدة أمس الثلاثاء، بعد أسبوعين من إدانته بـ3 تهم بالقتل في واقعة مقتل الرجل الأسود جورج فلويد.

وضمن سلسلة من الالتماسات التي قُدمت لقاضي المحكمة بيتر كاهيل؛ قال المحامي إريك نيلسون إن موكله حُرم من محاكمة عادلة، مضيفا أن هناك سوء تصرف من جانب الادعاء وهيئة المحلفين وأخطاء قانونية وقعت خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن الحكم مخالف للقانون.

وقال نيلسون إن المحكمة أساءت استخدام سلطاتها عندما لم توافق على طلبه لتغيير مكان المحاكمة وعندما لم تعزل هيئة المحلفين.

كما قال إن المحكمة أساءت استخدام سلطاتها عندما رفضت طلبه المبدئي بإجراء محاكمة جديدة في ظل الدعاية الضخمة التي أحاطت بالمحاكمة الأصلية، وهو ما يهدد نزاهتها.

وقبل يوم من توصل هيئة المحلفين لحكمها؛ انتقد القاضي كاهيل بشدة تصريحات عضو الكونغرس ماكسين ووترز بشأن القضية، قائلا إنها ربما تكون قد قدمت للدفاع الأسس من أجل الطعن على الحكم في حال الإدانة.

واتهم نيلسون المدعين العامين بولاية مينيسوتا بسوء التصرف عندما استخفوا بالدفاع، وقال إن المحكمة خذلت موكله عندما لم تجبر موريس هول -الذي كان في السيارة مع فلويد عند وصول الشرطة- على الإدلاء بشهادته.

ولم يرد المدعون بعد على الالتماسات المطالبة بإجراء محاكمة جديدة.

علامة فارقة

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، خلصت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا إلى أن تشوفين (45 عاما) مذنب في جميع التهم الثلاث التي وجهت له بعد النظر في إفادات 45 شاهدا على مدار 3 أسابيع، بما في ذلك مجموعة من المارة ومسؤولو الشرطة وخبراء في مجال الطب.

ومثّل هذا الحكم النادر ضد ضابط شرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وأظهر مقطع فيديو أن تشوفين -وهو من الضباط المخضرمين البيض في هيئة الشرطة- جثم بركبته على عنق فلويد -وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما- وكان مقيد اليدين لأكثر من 9 دقائق يوم 25 مايو/أيار 2020. وكان تشوفين و3 من زملائه الضباط يحاولون القبض على فلويد بتهمة استخدام ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من محل بقالة.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة تجاه الأميركيين من أصل أفريقي.

وعلق الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا على المحاكمة قائلا إنه يأمل "أن يكون هذا هو الحكم الصحيح".

وبجانب تشوفين، يواجه 3 آخرون من الشرطة ضالعون في القضية -هم ألكسندر كوينغ وتوماس لاين وتو تاو- تهما أقل خطورة، وستتم محاكمتهم بشكل منفصل.