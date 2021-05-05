مسؤولون أطلقوا "صيحة فزع" من بلوغ أقسام الإنعاش طاقتها القصوى مع تواصل ارتفاع معدل الوفيات، في حين ندد حقوقيون بما وصفوه بالتوزيع العشوائي والاعتباطي للتطعيمات.

يواصل فيروس كورونا في تونس حصد الآلاف من الأرواح بشكل قياسي لتتجاوز حصيلة الوفيات -بحسب وزارة الصحة- 11 ألفا، وسط مخاوف أطلقها أطباء من انهيار وشيك للمنظومة الصحية وعجز المستشفيات عن استيعاب المرضى.

في مستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بتونس العاصمة، حملت سيارة نقل جثث الموتى أحد ضحايا فيروس كورونا لدفنه في مقبرة مجاورة، في وقت يتواصل فيه مشهد الاكتظاظ بشكل يومي أمام أقسام الطوارئ والإنعاش.

لا تخفي إحدى الممرضات التي رفضت الكشف عن هويتها، استياءها من ترك الحكومة الإطار الطبي وشبه الطبي يواجهون مصيرهم بأنفسهم أمام الارتفاع القياسي لعدد الحالات الاستعجالية لضحايا كورونا الوافدة على المستشفى.

أشخاص ينتظرون إجراء فحص كورونا أمام أحد المراكز المتنقلة بالعاصمة تونس (رويترز)

السلالة البريطانية

وتقول للجزيرة نت إنها وزملاءها يواجهون الموت كل لحظة في ظل غياب أبسط مقومات الحماية من العدوى، فضلا عن مخاوفها اليومية من أن تنقل هي الفيروس لعائلتها وأطفالها.

يؤكد رئيس قسم الطوارئ بهذا المستشفى الدكتور رفيق بوجدارية للجزيرة نت أن السلالة البريطانية هي الآن الأكثر انتشارا بين التونسيين، وهو ما يفسر الارتفاع المطرد في عدد الوفيات والاكتظاظ.

يلفت بوجدارية أيضا إلى أن الضغط على أقسام كوفيد الأربعة في المستشفى شهد ارتفاعا مستمرا منذ أيام، مؤكدا أن الفئة العمرية للمرضى في أقسام الإنعاش لم تعد حكرا على المسنين، بل تجاوزتها لمن أعمارهم بين 30 و35 سنة ممن أصيبوا بالفيروس المتحول.

ويضيف "نستقبل يوميا في قسم الاستعجالي نحو 15 حالة بحاجة للأكسجين، وبلغ المعدل اليومي للوفيات بين 3 و4 أشخاص، كما حذرنا من عدم قدرة المستشفى على استيعاب مرضى كوفيد-19".

وفيات قياسية

وتشير أرقام لوزارة الصحة في تونس إلى بلوغ عدد الوفيات بفيروس كورونا بتاريخ 3 مايو/أيار الجاري 101 وفاة في يوم واحد، وهو ما رفع من حصيلة إجمالي الوفيات إلى حدود 11 ألفا و117 شخصا.

تطعيم بطيء

يشير بوجدارية إلى أن السلالات المتحولة من فيروس كورونا، لا سيما الجنوب أفريقية، تثير لديه مخاوف بشأن مدى فاعلية التلقيحات المعتمدة في تونس لا سيما اللقاح الصيني، كما قال.

وينتقد في المقابل ما وصفه بنسق التلقيح البطيء جدا ضد فيروس كورونا، فضلا عن تأخر حملة التطعيم مقارنة بدول عربية مجاورة.

وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد توقع في تصريح إعلامي تواصل ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس ليبلغ في منتصف شهر مايو/أيار الجاري حدود 12 ألف حالة.

وحذر الوزير من عجز المؤسسات الصحية عن استيعاب الأعداد الكبيرة لمرضى كوفيد-19 بعد بلوغ أسّرة الإنعاش والأكسجين طاقتها القصوى.

انتقادات لبطء عملية التطعيم في تونس (الأناضول)

كارثة صحية

وأطلق عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي خلال الأيام الماضية "صيحة فزع" عبر منابر إعلامية محلية، محذرا من بلوغ أقسام الإنعاش طاقتها القصوى مع تواصل ارتفاع معدل الوفيات، مما قد ينبئ بكارثة صحية.

وأشارت أرقام لوزارة الصحة إلى بلوغ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الأيام الماضية 400 ألف و364 شخصا، من جملة 12 مليون تونسي، وسط انتقادات للمنظومة الوطنية للتلقيح.

ونددت منظمة "أنا يقظ" الرقابية في بيان رسمي بما وصفته بالتوزيع العشوائي والاعتباطي للتطعيمات دون احترام ضوابط الشفافية والأولويات المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح لما سينجر عنه من تهديد لصحة وحياة المواطنين.

🚨بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان: شكوك جدية وتوزيع عشوائي للتلاقيح الصينية علمت منظمة أنا يقظ أن نصف التلاقيح… تم النشر بواسطة ‏‎I WATCH Organization‎‏ في الاثنين، ٣ مايو ٢٠٢١

يشار إلى أن الحكومة التونسية قد اتخذت إجراءات وصفتها بالصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا منها فرض حظر صحي موجه، وإيقاف الدراسة إلى منتصف هذا الشهر، فضلا عن فرض حجر صحي إجباري للوافدين إليها.