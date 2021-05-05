كسابقاتها، أثار نشر وزارة الداخلية المصرية صورا لزيارة حقوقيين وممثلي وسائل إعلام أجنبية سجن وادي النطرون، للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، سخرية واسعة بين مغردين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من تنظيم زيارة مشابهة إلى سجن المرج في القاهرة، تعد الخامسة من نوعها بعد زيارات سابقة شهدتها منطقتا سجون طرة "أ" و"ب"، ومنطقة سجون برج العرب، إضافة لسجن المرج، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إن الزيارة استهدفت تفقد عنابر النزلاء، والمستشفى، والمكتبة، وغيرها من مرافق السجن، وكيفية تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمحتجزين، في مواجهة "الشائعات" التي تطلقها "قوى الشر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طرق المعاملة داخل السجون المصرية، على حد وصف البيان.

ونشرت الوزارة صورا للزيارة، أظهرت ممارسة محتجزين الرياضة، وهم يرتدون الكمامات الطبية، وقراءتهم الكتب بمكتبة السجن، وممارستهم أنشطة فنية وأعمال مهنية، فضلا عن إظهار أطعمة متنوعة مغلفة ومغطاة؛ بهدف الحفاظ عليها من التلوث.

أوضاع نزلاء سجن #وادي_النطرون بين التوثيق الحقوقي لمعاناتهم وتصدير صورة الترفيه خلال زيارة رسمية pic.twitter.com/FyldRBUxQt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 5, 2021

هذه الصور، استقبلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية واسعة، ما بين استحضار لأعمال درامية مشهورة كفيلم "البريء"، حيث اعتبر عدد من المغردين الفيديو والصور المنشورة بمثابة فيلم "البريء 2″، فيما أظهر آخرون تمنياتهم للتنعم بما يلقاه رواد هذا السجن.

وكان فيلم البريء، الذي أنتج عام 1986، وقام ببطولته النجمان الراحلان أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، قد تناول الفساد السياسي بمصر بعد سياسة الانفتاح، وتضمن مشهد زيارة وفد حقوقي السجن، الذي حرصت إدارته على أن تكون الصورة مثالية أمام الوفد، بخلاف الواقع الذي عكسته باقي مشاهد الفيلم.

وضمن موجة السخرية من بيان الداخلية المصرية، أجمع ناشطون معارضون على أن هذه الزيارات معد لها سلفا؛ بل إن البعض ذهب إلى أن من الذين ظهروا فيها ليسوا معتقلين حقيقيين، بينما اعتبر آخرون أنهم معتقلون حقيقيون؛ لكن لا مجال لهم للاعتراض أو عدم تنفيذ ما يُطلب منهم إظهاره في هذا السياق.

كما تناقل مغردون شهادات مسربة من السجن، تؤكد أن إدارته أغلقت جميع العنابر التي بها معتقلون سياسيون منذ نحو أسبوع، ومنعتهم من الخروج من الزنازين، كما رفضت طلبات عدد منهم بلقاء الوفد الحقوقي الزائر.

النهاردة كان فيه لجنة حقوقية بتزور سجن وادي النطرون

اللجنة راحت لاقيت المساجين بيلعبوا بينج بونج و بيكلوا كل ما لذ و طاب من الاكل و غير كدة الاكل كان ملفوف و متغطي علشان صحة المساجين طبعاً ، و عاملين للمساجين كمان فوانيس رمضان ♥️ مصر بلد اللقطة pic.twitter.com/WnE2OI7wkX — Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) May 4, 2021

الشعب يريد تحويل مصر كلها إلى بورتو #وادي_النطرون pic.twitter.com/nVz2TNgRGE — The King (@fha_mohamed) May 5, 2021

سجن وادى النطرون فايف ستارز

عشان بس الزيارة الا قام بيها وفد من حقوق الإنسان pic.twitter.com/lT6zHeyDOZ — Mano ..Saad.. رقم 3 (@ElrefayMano) May 5, 2021

ملاعب وأطعمة.. وزارة الداخلية تنظم زيارة لحقوقيين وممثلين لأكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية لزيارة سجن وادي النطرون#فيلم_البرئ النسخة 2021 pic.twitter.com/9xKDvhmIPX — Assem Elbaradei (@Assem_Elbaradei) May 4, 2021

#نساء_ضد_الانقلاب

شهادة من داخل السجن:

بخصوص زيارة وفد حقوق الإنسان عندنا في سجن وادي النطرون:

إدارة السجن قفلت العنابر على كل المعتقلين السياسيين ومنعونا من الخروج من الزنازين،ولما طلبنا نقابل الوفد الحقوقي رفضوا.

لمتابعة الباقي إضغط على الرابط التالي..👇https://t.co/kDB6z1EdUi pic.twitter.com/IeEVwEERXQ — نساء ضد الانقلاب2 (@womenanticoup2) May 5, 2021

مش معقول كل معاملة أروع من التانية.. ترابيزات بينج وأوبن بوفيه في زيارة وفد حوقي وإعلامي لسجن وادي النطرون، وفيه وعد المرة اللي جاية هيجيبوا بلايستيشن 5 ب4 دراعات أصلية علشان لو حد حابب يلعب مالتي.

قريبا دورى أبطال السجون😂😂😂😂😂#وادى_النطرون pic.twitter.com/Awxq6mSLWX — Ahmed Ameen (@AhmedAm80378939) May 4, 2021

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تزامنت مع ما كشفه العديد من النشطاء والمنصات الحقوقية عن وفاة المعتقل إيهاب الكاشف، من محافظة شمال ‎سيناء، داخل محبسه في السجن نفسه، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

بينما اعتبر حقوقيون ونشطاء، هذه الزيارة "المفتعلة" تهدف في الأساس للتغطية على خبر إعدام قرابة 17 من المدانين في قضية "كرداسة"، خاصة أنهم كانوا في السجن ذاته.

زيارة سجن #وادي_النطرون دي واضح انها مفبركة طرابيزة البنج واضح انها جديدة لم تستخدم من قبل فضيحة بجد بغرض التغطية علي اعدامهم ل 19 برئ من نفس السجن في تهمة ملفقة — Dr. Ahmed Sallam (@AhmedSa06576296) May 4, 2021

وكان من اللافت التعليقات الساخرة، التي صدرت عن معتقلين سابقين في السجن ذاته، أرفقوها بالحديث عن الواقع، الذي عايشوه خلال فترة اعتقالهم فيه، حيث تحدث بعضهم عن العنابر التي تجنبت الداخلية إظهارها في الصور، والتي تشهد وفق شهادتهم سوء معاملة وشكلا مختلفا عما أظهرته الصور، كما كذّب أهالي معتقلين ما يظهر في الصور.

اسوا معامله تلقيناها بسجن وادى النطرون

حتى اذا مرضى احد يتركوه حتى الموت

وكان الدكتور سمير نزيل معنا يقوم باحضار الادويه من الخارج عن طريق الزيارة ويقوم بتوزيعها على العنبر كله

على حسابه الشخصي — Ali Mokaa (@AliMokaa1) May 4, 2021

كان نفسي زيارة الوفد الإعلامي والحقوقي اللي راح وادي النطرون يعدي على ليمان 440 ويروح عنبر 5 جنائي او يعدي على عنبر 9 او يعدي على عنابر المخصوص او يمر على ع العنبوكة ويقعد في الزنزانة خمس دقايق ويصور لينا فيديو يوضح لينا كرم الداخلية وعطفها على المساجين وحرصها على كرامة المسجون — Samhy Mostafa (@SamhyMostafa) May 5, 2021

وعلى الجانب الآخر، احتفى عدد من مؤيدي النظام بالزيارة وبنقل أخبارها، والتأكيد على أنها صحيحة تكشف زيف أنصار "الجماعة المحظورة" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفها النظام الحالي كجماعة إرهابية بعد الانقلاب العسكري، الذي نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز 2013 عندما كان وزيرا للدفاع، حيث عطل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.