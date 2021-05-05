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حفتر والمرتزقة والانتخابات والحدود البحرية.. رئيس حكومة الوحدة الليبية يتحدث للجزيرة

الدبيبة شدد على أن حكومته لن تفرط في الاتفاقية البحرية مع تركيا (الجزيرة)
الدبيبة شدد على أن حكومته لن تفرط في الاتفاقية البحرية مع تركيا (الجزيرة)
5/5/2021

تحدث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة للجزيرة حول مختلف الملفات التي تتعامل معها حكومته، ومن بينها العلاقة بالجنرال المتقاعد خليفة حفتر وإخراج المرتزقة من البلاد وتنظيم الانتخابات.

وجاء ذلك في حلقة من برنامج "بلا حدود" تُبث مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

وقال رئيس الحكومة "من خلال مناقشاتنا مع عدة دول، هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا".

وأوضح الدبيبة أن حكومته وحّدت 80% من مؤسسات الدولة، "إلا المؤسسة العسكرية ولجنة 5+5 تعد نواة توحيدها".

وقال إن حكومته لا تنسق مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، "وتنسيقنا في بنغازي مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة".

وأشار لوجود أمور لوجستية منعت عقد اجتماع الحكومة في بنغازي، وتعهد بأن تعقد الحكومة اجتماعا قريبا في المدينة.

وشدد على أن حكومته تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، وتتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام، وقال "نريد الدستور والانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".

وبشأن الحدود البحرية لبلاده، قال الدبيبة "نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية، والتي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها".

المصدر : الجزيرة

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