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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بمشاركة الإمارات والبحرين.. كوشنر يطلق مؤسسة لتشجيع التطبيع مع إسرائيل

جاريد كوشنر (يسار) أدى دورا كبيرا في تطبيع العلاقات بين عدة دول عربية وإسرائيل (رويترز)
جاريد كوشنر (يسار) أدى دورا كبيرا في تطبيع العلاقات بين عدة دول عربية وإسرائيل (رويترز)
5/5/2021

يعمل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إطلاق مؤسسة جديدة لتشجيع التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بمشاركة سفيري الإمارات والبحرين في واشنطن.

وبدأ كوشنر خطوات تأسيس "معهد اتفاقات أبراهام من أجل السلام"، لكي يعمل على تعميق اتفاقات التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وقال موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي الأربعاء، إن المؤسسة التي ستحمل اسم "معهد اتفاقات إبراهام للسلام"، ستكون غير حزبية وغير ربحية وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الخاصة.

ولم يحدد مقر هذه المؤسسة، أو الموعد الرسمي لبدء عملها.

وأكد الموقع أنه بالإضافة إلى كوشنر، فإن مجلس إدارة المؤسسة سيضم المبعوث الأميركي السابق آفي بيركوفيتش، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي حاييم سابان، والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، والسفير البحريني في واشنطن عبد الله راشد آل خليفة، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وشدد الموقع على أن المجلس لا يزال قيد التشكيل، ومن المتوقع أن يضم ممثلين عن المغرب والسودان.

وذكر الموقع الأميركي أن المؤسسة ستركز على زيادة التجارة والسياحة بين الدول الخمس الموقعة على اتفاقيات إبراهام (إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان)، وتطوير برامج لتعزيز العلاقات بين الشعوب.

وأضاف أن المؤسسة ستُقدم أيضا تحليلا لفوائد التطبيع والفوائد المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها دول عربية إضافية، إذا انضمت إلى الاتفاقية.

ولفت الموقع الإخباري الأميركي إلى أن المدير التنفيذي للمؤسسة سيكون روب غرينواي، الذي كان سابقًا كبير مستشاري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي لدونالد ترامب.

المصدر : وكالات

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