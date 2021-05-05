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إسرائيل تقصف اللاذقية السورية والإعلان عن سقوط ضحايا

الطيران الإسرائيلي شنّ العديد من الغارات على المدن السورية (الجزيرة)
الطيران الإسرائيلي شنّ العديد من الغارات على المدن السورية (الجزيرة)
5/5/2021

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) -اليوم الأربعاء- أن مدنيا قتل وجرح 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي على جنوب غرب اللاذقية، بينما أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 02:18 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأوضح أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح 6 آخرين بينهم طفل ووالدته، في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أصاب بلدة الحفة شرقي اللاذقية ومصياف في محافظة حماة.

وقالت إن "الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان محليين قولهم إن عدة انفجارات سمعت في محيط مدينة اللاذقية.

وأكد هؤلاء السكان أن أصوات انفجارات بعيدة سمعت في محيط المدينة، وأن واحدا منها وقع قرب قرية رأس شمرة شمال المدينة وشوهدت النيران في المكان. 

وتقع قرية رأس شمرة على بعد 12 كيلومترا شمالي مدينة اللاذقية الساحلية.

يشار إلى أن إسرائيل صعّدت في الشهور الأخيرة من هجماتها الجوية على مواقع في سوريا، حيث تتواجد فصائل مدعومة من إيران.

المصدر : وكالات

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