مطالبات بالسماح للباحث الإسلامي المصري حسام أبو البخاري بدفن والدته

عاد اسم الناشط والباحث الإسلامي الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل منذ 2013، إلى الواجهة بعدما توفيت والدته، وطالب نشطاء ومغردون السلطات المصرية بالسماح له بالخروج للمشاركة في جنازتها.

وكانت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية أعلنت أمس الاثنين وفاة والدة أبو البخاري، المعتقل منذ 8 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة، وهو أبرز السجون سيئة السمعة في مصر. وأوضحت أن سلطات السجن تحرمه من استقبال أي زيارات منذ 4 سنوات.

وتم اعتقال أبو البخاري مع مئات آخرين عند فض اعتصام ‫رابعة‬ العدوية في 14 أغسطس/آب 2013 بعد إصابته بطلق ناري من قبل قوات الأمن، وهو الاعتصام الذي شارك فيه مئات الآلاف للتمسك بشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي بعدما تم عزله في انقلاب عسكري قاده وزير دفاعه آنذاك (الرئيس الحالي) عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ودشن نشطاء وسمًا بعنوان "خرّجوا حسام يدفن أمه" طالبوا فيه السلطات بالسماح لأبو البخاري بوداع والدته من منظور إنساني بعيدا عن الخلاف السياسي، لكن البعض أشار إلى أن السلطات لم تستجب لهذه المناشدات.

كما علمت الجزيرة نت من مصدر قانوني وحقوقي مطلع، فضَّل عدم ذكر اسمه، أن والدة أبو البخاري تم دفنها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بمدينة طنطا (شمالي البلاد).

وعن دعوات خروج البخاري لدفن والدته، أوضح المصدر أنه لم يتم تقديم طلب رسمي من أساسه إلى الجهات الأمنية بشأن ذلك، موضحًا أن عملية الدفن تمت على عجل.

رفضوا السماح للسيد حسام ابو البخاري ان يخرج ليلقي نظرة على والدته قبيل مواراتها الثرى ،والدته التي لم يراها منذ سنوات بسبب اعتقاله ظلما وجورا وعدوانا ،وتمت مواراة جثمانها الثرى دون ان يلقي نظرة وداع عليه ، نحسب معاناتها في ميزان حسناتها ،وعظم الله اجركم سيد حسام يرحمها الله — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) May 4, 2021

وفاة والدة المعتقل #حسام_أبوالبخاري بعدما فشلت محاولاتها لزيارة ابنها ورؤيته خلال الأربع سنوات الماضية..! فنسأل الله أن يربط على قلبه، ويرفع درجتها في الصالحين المرضيين، وخالص العزاء والدعاء لأسرته وأحبته. pic.twitter.com/J6wDtvvCrn — د. محمد الصغير (@drassagheer) May 3, 2021

بعد حرمانها من زيارته 4 سنوات..

وفاة والدة المعتقل بسجن العقرب سيء السمعة في #مصر المحترم #حسام_أبو_البخاري رئيس ائتلاف دعم المسلمين الجدد.

خالص العزاء للأسرة ورحم الله الوالدة الكريمة والحرية لـ #حسام_ابو_البخاري pic.twitter.com/UxDKBQKpel — محمد جمال هلال (@gamal_helal) May 3, 2021

والدة دكتور #حسام_ابو_البخاري توفاها الله اليوم، ومن حقه يخرج يحضر جنازتها بعد ماحرموه من رؤيتها سنوات طويلة.#خرجوا_حسام_البخاري_يدفن_امه pic.twitter.com/1qYAPriMgo — Asmaa elserafy (@AsmaaElserafiy) May 3, 2021

عايشت حسام في #سجن_العقرب شخص استثنائى فى تحصيل الثقافة والمعرفة بمختلف فروعها قارئ ناهم مستمع ممتاز لكل متحدث حريص على سماع أي نقد لشخصه فضلا أن يكون توجيه أو نصح بل دائما يطلب ذلك

خسارة كبيرة جدا تضييع أعمار أنجب أبناء #مصر في المعتقلات#خرجوا_حسام_يدفن_أمه

#حسام_أبوالبخاري — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) May 3, 2021

حسام ابو البخاري

كنا سوا في قضية اقتحام مبني أمن الدولة خدت فيها براءة وحسام اتحكم عليه بي ١٠ سنين

حسام كان مقدم طلب للمحكمة انه يشوف امه والسماح ليها بزيارتة وكان طلبه في كل مرة بيترفض

مرة رد القاضي علي حسام ما اخرجك واخليك تشوفها في النادي احسن !!

النهاردة ام حسام ماتت — Tarek Masaken (@tarekmasaken1) May 3, 2021

اللهم اربط على قلبه وفك أسره عاجلا غير آجل يا رب العالمين.

أمر محزن أن يكون شاب في ثقافة وعلم ووعي ورؤية دكتور حسام أبو البخاري مسجونا، وغيره من أهل السفه أحرار طلقاء. حضوره دفن والدته هو أبسط شيء يمكن أن يُقدم له#خرجوا_حسام_البخاري_يدفن_امه#خرجوا_حسام_يدفن_أمه — أحمد ناجي (@AhmedNaji1422) May 3, 2021

والدة دكتور #حسام_ابو_البخاري توفاها الله اليوم، ومن حقه يخرج يحضر جنازتها بعد ماحرموه من رؤيتها سنوات طويلة.#خرجوا_حسام_البخاري_يدفن_امه pic.twitter.com/ucmNxys3aY — Mohammed Zyiad (@mohammed_zyiad) May 3, 2021

عارف ان كتير رافضين لافكاره وانا اولهم ولكن ما علاقة الافكار ورفضها او تأيدها بظلم انسان وقهر امه عليه حتي وافتها المنية … الظلم ميعرفش افكار ولا اراء الظلم ممكن يدق باب بيتك مهما كنت فاكر انك بعيد#خرجوا_حسام_يدفن_امه#الحرية_لكل_المعتقلين https://t.co/KTOx64IkRA — 💪Dark Knight 💪 (@Ahmed_Egy_IIX) May 3, 2021

يذكر أن أبو البخاري اشتهر بوصفه ناشطا وباحثا إسلاميا ومقدم برامج بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة، وشارك في كثير من البرامج والمناظرات التلفزيونية، بعضها مع رجال دين مسيحيين، بوصفه ممثلا للتيار الإسلامي، وإن لم يكن محسوبا على إحدى جماعاته الرئيسية.

وخلال فض اعتصام ميدان رابعة، أصيب أبو البخاري بطلق ناري ونقل إلى أحد المستشفيات، لكن قوات أمن الدولة اعتقلته، واتهم بالتحريض والدعوة للهجوم على مبنى جهاز أمن الدولة، وأحيل للقضاء الذي حكم بسجنه 10 سنوات.