البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. شيخ الأزهر يدعو لتجديد "لا يشوّه الدين ولا يلغيه"

شيخ الأزهر الدكتور الطيب (مواقع التواصل)
شيخ الأزهر الدكتور الطيب (مواقع التواصل)
4/5/2021

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى تجديد لا يشوه الدين ولا يلغيه، ويترك ما لا يناسب من أحكامه الفقهية إلى فتراتها التاريخية التي قيلت فيها.

جاء ذلك في حلقة أمس الاثنين من حديث يومي لشيخ الأزهر، يبثه التلفزيون المصري، وذلك غداة مطالبة الطيب كبارَ علماء المسلمين بالاجتهاد الجماعي في 25 قضية معاصرة.

ويأتي طرح الطيب، في موقف رآه البعض مغايرا لموقفه قبل أكثر من عام، خلال نقاش محتدم بينه وبين رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، رفض فيه مطالبة الأخير بتجديد الخطاب الديني، إذ عد ما ذكره مساسا سلبيا بالتراث.

وفي برنامجه ليوم الاثنين، دعا الطيب إلى التجديد الذي لا يُشَوِّه الدِّين ولا يُلغيه، وإنَّما يأخذُ من كنوزِه (..) ويَتركُ ما لا يُناسبُ من أحكامه الفقهيَّة إلى فتراتِها التاريخيَّة التي قِيلَت فيها وكانت تمثِّلُ آنذاك تجديدا، مشيرا إلى من لم يَعْثُر على ضالَّتِه فعليه أن يجتهدَ لاستنباطِ حُكْمٍ جديدٍ يَنسجمُ ومقاصِدَ هذا الدِّين.

وفي اليوم السابق، جدد شيخ الأزهر، عبر برنامجه اليومي، دعوته لكبار علماء المسلمين "ممن لم يَغرُرهم بريق الدنيا وأطماع الجاه والمال" للاجتهاد الجماعي في 25 قضية معاصرة.

ومن أبرز هذه القضايا التي ذكرها الطيب، في بيان الأحد، الالتحاق بجماعات العنف المسلح، الديمقراطية وحقوق الإنسان، الحرية وحدودها، معاملات البنوك وقضايا المرأة: ومنها تَولِّيها القضاء، الولاية العامَّة، حَقِّها في الميراث.

وفي حلقة السبت، أكد شيخ الأزهر أن أخطر عقبات التجديد: فتاوى عتيقة لم تعد تنفع المسلمين اليوم، مستنكرا ما تدعو له أصوات لإلغاء التراث جملة وتفصيلا، الآونة الأخيرة بوسائل الإعلام.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

رئيس أركان "القسّام" يحذر إسرائيل ويؤكد أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العدوان على حي الشيخ جراح

قوات الاحتلال تسعى إلى تهجير عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح لمصلحة مستوطنين (الجزيرة)

بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. الضابط الأميركي تشوفين يطلب محاكمة جديدة

ديريك تشوفين الضابط السابق بشرطة مدينة مينيابوليس الأميركية أثناء محاكمته (رويترز)

في تصريحات وُصفت بالمناورة السياسية.. رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" باليمن يعلن قرب استعادة "دولة الجنوب"

الزبيدي قال إن المجلس فتح كل الأبواب أمام &#34;انتزاع اعتراف الخصوم بالدولة الفدرالية المستقلة كاملة السيادة&#34; (رويترز-أرشيف)

هل تطيح “الطفرة الهندية” لكورونا بمودي وحزبه.. سؤال وجواب

عدد الإصابات بكورونا في الهند تجاوز حتى أمس مليون حالة (رويترز)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)