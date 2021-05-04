بين مؤيد ومعارض، تباينت ردود الأفعال حول الإعلان المفاجئ عن توقيع القاهرة وباريس اتفاقا تشتري بموجبه مصر 30 طائرة حربية فرنسية من طراز "رافال" (Rafale).

فبينما رأى البعض أن الصفقة تمثل إضافة مميزة للقوات الجوية المصرية، وترفع من قدرتها على السيطرة الجوية في محيطها الإقليمي بأفريقيا والشرق الأوسط؛ شكك آخرون في جدوى تحمل مزيد من الديون لإضافة عدد جديد من الطائرات من دون حاجة حقيقية لها.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية -في بيان على صفحته الرسمية- اليوم الثلاثاء توقيع الصفقة بين الجيش المصري وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

زيادة القوة أم الديون؟

نشطاء ومعارضون رأوا أن الصفقة الجديدة للرافال لا قيمة لها ما دام لا يتم استخدامها في الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، مع إصرار إثيوبيا على القيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة في موعده، ضاربة بمواقف مصر وتهديدات رئيسها عبد الفتاح السيسي عرض الحائط.

واستنكر عدد منهم توقيع صفقة بهذا المقابل الضخم الذي يتجاوز 4.5 مليارات دولار، مما يعني مزيدا من القروض التي تضغط على الاقتصاد المصري المنهك، وتدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواجهة مقاطعة اقتصادية من شعوب العالم الإسلامي، بدل توجيهها لملفات مثل الصحة والنقل والتعليم.

فرنسا توافق على طلب مصر شراء 30 مقاتلة رافال، بقيمة 4.52 مليار دولار.

هل لدى مصر 72 طيار مقاتل مخصص للرافال للتشغيل الكامل للـ24 مقاتلة التي سبق شراؤهم في 2015؟ النسبة في مصر هي 0.7 مقاتل لكل طائرة!

أمريكا مازالت تحظر تزويد مصر بصواريخ كروز ستورم شادو.https://t.co/WU0of4C391 pic.twitter.com/59GV9A2V8w — Nayel Shafei (@nayelshafei) May 3, 2021

بس ماتنسوش #السيسي قال: "احنا فقرا قوي" و "أخبار تحديد النسل ايه" #فرنسا توافق على بيع #مصر 30 طائرة رافال مقاتلة بقيمة 3.75 مليار يورو."

•رويترز عن مسؤول فرنسي: الحكومة الفرنسية تقول إن المباحثات مع مصر بشأن صفقة طائرات الرافال في مرحلة متقدمة والإعلان قد يكون قريبا جدا — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) May 3, 2021

اشترت #مصر من #فرنسا الأيام الماضية 30 طائرة رافال مقابل 3 مليار و 750 مليون دولار قرابة 750 مليار جنيه مصري.. اشترى السيسي بداية حكمه 24 طائرة رافال لم تُستَخدم إلا في #سيناء و #ليبيا.. وأبلغوا المطبلين أن #مصر دفعت المال لكن الاستلام سيستغرق 3 سنوات أي سيكون #سد_النهضة فتك بمصر — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 3, 2021

وادى70مليار جنيه لشراء طائرات من عدو رسول الله للاستعراض ليس لها قيمة قتالية لو ذهبنا لتركيا وطلبنا منهم بناء مصنع لطائرات بيرقدار واقنجى التى هى اقوى من الرافال الف مرة لوافقوا وصارت عندنا طائرات مصنوعة فى مصر او بمواصفات مصرية تضرب سد النهضة وتعود او طورنا بها السكك الحديد pic.twitter.com/0EnJfXpqBl — حسن عبدالرحمن (@ha5153422) May 3, 2021

مبروك على شعب فرنسا الشقيق توفير ٧ آلاف فرصة عمل على مدى ٧ سنوات بعد تعاقد #السيسى على صفقة شراء ٣٠ طائرة #الرافال بمبلغ ٧٢ مليار جنيه لدعم الشراكة العسكرية مع فرنسا ويتم التسليم بعد ٣ سنوات لأن #النيل_خط_احمر https://t.co/Yj0381FeXo — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) May 4, 2021

– عاملين مظاهرات ليه يا مواطن انت وهو ؟

– بنبعت رسالة لـ آبي أحمد إذا ماكنش يملي لنا ازايز المياه هنشتري كل الرافال اللي في السوق pic.twitter.com/qBWKJZuPqj — mostafa zinaldin333 (@mostafa27370979) May 4, 2021

تعاقدت #مصر على شراء 30 طائرة رفال من #فرنسا.

هل هذه الصفقة خطوة في طريق امتلاك القوة التي يمكن أن تكون حلا لكارثة سد #إثيوبيا الذي تحجز به #مياه_النيل؟ أم هي استمرار للخطوات السابقة في دعم #ماكرون ضد #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه189 ؟! pic.twitter.com/Hflr2eCQzj — د. محمد الصغير (@drassagheer) May 4, 2021

-مكافحة الكورونا و لا الرافال يا طه ؟

– وده سؤال يا مصر ؟! الرافال طبعا ! https://t.co/MMm8oJeqrc — sharif habib (@sharifhabib) May 4, 2021

في المقابل، أشاد مؤيدون للنظام بالصفقة الجديدة، وقالوا إنها ستزيد القدرة القتالية للقوات الجوية المصرية، وتغير موازين القوى في المنطقة، في ظل التضييق الأميركي على تسليح الجيش المصري لصالح إسرائيل، حسب قولهم.

وأشار عدد منهم إلى أن توقيت الصفقة رسالة واضحة لإثيوبيا، مفادها أن سد المنهضة ليس بعيدا عن قدرات الجيش المصري، وتأكيدا على رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن المساس بنهر النيل خط أحمر.

صفقة الرافال الجديدة مع فرنسا

هتغير موازين القوي في المنطقة حرفيا مصر هتمتلك 54 مقاتلة رافال ودا عدد لا يستهان بة هيقدر يقلب كافة الموازين بالمنطقة وسيجعلك قادر علي مواجهة العدو بطريقة اسهل وهتبقي قوي جوية جبارة رادعة لا يستهان بيها ابدا واعتقد الصفقة دي توقيتها رساله لأثيوبيا — amr hamdon 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@amrhamdon) May 3, 2021

اعتقد ان مصر بصفقة اليوم حصلت علي طراز رافال إم" وهي النسخة البحرية الاقوي من مقاتلات "الرافال" الذكية.

يذكر ان مصر لديها ايضا طرازين

"رافال سي" و "رافال بي" و هي نسختين مخصصة للمطارات البرية👇 pic.twitter.com/vAzoKOrhXe — الكاتب الصحفي محمد الديسطي (@yehia5yehia) May 3, 2021

– خبر رائع، صفقة الرفال المؤجله بين #مصر و #فرنسا تم الموافقه عليها .. مش بس كدا لا دي زادت لـ ٣٠ طائره بدل ١٢ .. هتكون أضافه قويه للقوات الجوية المصرية، وقيمة الصفقه تصل لـ 3.95 مليار يورو، وذلك ليرتفع عدد طائرات الرافال في القوات الجوية المصرية الى 54 مقاتلة ..#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/hdahWZyS3h — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) May 3, 2021

⭕️صباح الرافال ايها المتكدسون😁

هناك من يمتاز غيظا و قهرا الآن لأنه يسعى دائما لإمتلاك احدث اجيال المقاتلات ليتخطى عقدة خوفه التاريخية من القاهرة، ظنا منه أنه حقق التفوق الجوي، فتصعقه #مصر بتأكيد تفوقها بعقود مقابلة من المقاتلات، تبقيها القوة الجوية الاولى بالشرق الاوسط و افريقيا — Hasan Sari (@HasanSari7) May 4, 2021

صفقة التايفون لو تمت ان شاء الله يبقى اكيد هاتشمل صواريخ الميتيور لان مصر مصممة عالصاروخ ده وطالبه دمجة على الرافال من فرنسا و ان شاء الله صفقة تصنيع الذخائر تكتمل مع MBDA و ندخل عصر تصنيع الذخائر الذكية — mohamed Bozina (@BBozina) April 30, 2021

مصر وفرنسا توقعان على صفقة عسكرية جديدة بقيمة 3.95 مليار يورو لتزويد القوات الجوية المصرية بعدد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، بهذه الصفقة يرتفع عدد مقاتلات الرافال في مصر إلى 54 مقاتلة

SU35

Rafale

Meg29

F-16

Apache

Mirage

القوات الجوية المصرية لا تقهر 🇪🇬✌️

أسطول يليق بمصر 💚 pic.twitter.com/ZQreX0rCla — أحمد النجار (@River_folk) May 3, 2021

انتعاشة اقتصادية فرنسية

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قالت إن العقد الذي وقعته مصر لشراء 30 طائرة رافال مقاتلة أخرى من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران سيوفر 7 آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 أعوام.

وزادت أسهم داسو أفياسيون بنحو 4.8% في التعاملات المبكرة، لتكون من أفضل الأسهم أداء على مؤشر الأسهم إس بي إف-120 (SBF-120) في باريس.

وزيرة الجيوش الفرنسية: صفقة طائرات رافال لمصر ستوفر 7 آلاف وظيفةhttps://t.co/TBI1BXMnx3 pic.twitter.com/JiEmezstqZ — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) May 4, 2021

وجاء إعلان المتحدث العسكري المصري بعدما كشف موقع "ديسكلوز" (Disclose) الاستقصائي الفرنسي عن إبرام صفقة بين القاهرة وباريس يوم 26 أبريل/نيسان الماضي بقيمة 3.95 مليارات يورو (4.75 مليارات دولار) لشراء 30 مقاتلة رافال، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ.

وكشف الموقع عن أن هذه الصفقة من المفترض أن تموّل بقرض من مؤسسات بنكية فرنسية بضمان حكومي فرنسي، وهو ما أكده المتحدث العسكري المصري.

صفقة رافال الجديدة هي الثانية من نوعها، حيث وقعت باريس مع القاهرة في فبراير/شباط 2015 اتفاقا لشراء 24 طائرة، مقابل نحو 6 مليارات دولار، وشملت الصفقة أيضا الفرقاطة "فريم" وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وتم توقيع الاتفاق بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيري دفاع البلدين.

وتسلمت مصر في يوليو/تموز من العام نفسه أول دفعة من الصفقة -شملت 3 طائرات- في حفل أقيم بقاعدة إيستر الجوية (جنوبي فرنسا)، وتوالى تسليم الطائرات بعدها تباعا.