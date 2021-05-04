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سياسة|إيران

سقطت من علو شاهق.. وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران والشرطة تحقق

صورة عامة للعاصمة طهران (رويترز)
صورة عامة للعاصمة طهران (رويترز)
4/5/2021

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الثلاثاء فتح تحقيق في ملابسات وفاة دبلوماسية سويسرية عثر على جثتها في الصباح في شمالي طهران بعد "سقوطها".

وكتبت الشرطة الوطنية في رسالة مختصرة نشرت على موقعها الإلكتروني "وحدات الشرطة المتخصصة تبحث في قضية" وفاة هذه "المرأة السويسرية البالغة من العمر 52 عاما وتعمل في السفارة السويسرية" في طهران.

وفي تصريحات أرسلها للصحافة، قال الناطق باسم خدمات الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إنه تم العثور على جثة "الموظفة في السفارة" صباح اليوم "بعد سقوطها من برج (سكني) في منطقة الكمرانية" في شمال العاصمة.

وأوضح خالدي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الدبلوماسية سقطت من الطابق السابع عشر من المبنى الذي كانت تقطن فيه، في حين لم تعرف ملابسات الحادث على الفور.

عناصر من الشرطة الإيرانية (غيتي)

توضيح وتعاز

من جانبها قالت وزارة الخارجية السويسرية إن موظفة في سفارتها بإيران توفيت نتيجة حادث، دون أن تحدد هوية الضحية.

وأضافت "تشعر وزارة الخارجية ورئيسها المستشار الاتحادي إنياتسيو كاسيس بالصدمة إزاء حادث الوفاة المأسوي، ويعبران عن تعازيهما الحارة للأسرة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "لأسباب تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات" لا تستطيع "تقديم مزيد من المعلومات".

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

المصدر : وكالات

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