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سياسة|سوريا

خطط له منذ فترة.. الغارديان تكشف عن لقاء استخباراتي بين مسؤولين سعوديين وسوريين

رئيس المخابرات السعودية الحميدان التقى علي مملوك نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية حسب صحيفة الغارديان (واس)
رئيس المخابرات السعودية الحميدان التقى علي مملوك نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية حسب صحيفة الغارديان (واس)
4/5/2021

نقلت صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية عن مسؤول سعودي قوله إن لقاء بين مسؤولي المخابرات السعودية والسورية عقد في دمشق.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان التقى أمس الاثنين اللواء علي مملوك نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية.

وقال المسؤول السعودي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- للغارديان إنه تم التخطيط لذلك منذ فترة دون أي تطور، لكن التطورات الإقليمية سهلت التواصل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين سعوديين قولهم إن استئناف العلاقات بين الرياض ودمشق قد يبدأ بعد فترة قصيرة من عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدت مصر والأردن والسعودية والإمارات اجتماعا تشاوريا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية حينها إن اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

كما نقلت قناة المملكة الأردنية عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاجتماع ناقش تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية الأزمة في سوريا، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري بأن لقاءً وديا سوريا سعوديا عُقد في نيويورك، وأنه تم التأكيد على أن التوتر الذي طبع العلاقة بين البلدين خلال سنوات سيزول، وذلك بعد حديث تقارير عن تقارب بين دمشق والرياض، وإن كان بوتيرة بطيئة.

المصدر : الصحافة السورية + غارديان

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