بحثا عن منفذي هجوم حاجز زعترة.. قوات الاحتلال تقتحم مسجدا في بلدة عقربا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجد بلدة عقربا في محافظة نابلس (جنوبي الضفة الغربية)، ودنسته بالأحذية، وأجرت تفتيشا بداخله، ضمن حملة تمشيط واسعة للبحث عن منفذي هجوم حاجز زعترة، الذي أصيب فيه 3 مستوطنين بجروح.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا بأعداد كبيرة من الجنود، واستنفرت عند مداخل البلدة.

#شاهد قوات الاحتلال يدنسون بأحذيتهم مسجد بلدة عقربا ويجرون تفتيشات بداخله pic.twitter.com/wEuyXL6QSY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2021

والأحد أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، جراء إطلاق نار من سيارة عابرة عند حاجز زعترة العسكري (جنوبي نابلس)، في حين أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع الطرق، وباشرت عملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية ترمسعيا (شمالي رام الله) فجر اليوم الثلاثاء، إذ دهمت منازل في القرية، وبعثرت محتوياتها، واعتقلت قاصرا في 16 من عمره.

وجاء اعتقال الفتى للاشتباه في أن أحد أفراد عائلته له علاقة بالهجوم المسلح، الذي استهدف المستوطنين على حاجز زعترة.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عقربا وتجري عمليات تفتيش واسعة. 📹 معتصم سقف الحيط pic.twitter.com/672zrxUT9b — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2021

وتقوم قوات الاحتلال بعملية تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله حيث نشرت الحواجز العسكرية وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل.

وأمس اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.