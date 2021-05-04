التلفزيون الإسرائيلي: مسؤول أمني كبير زار الأردن لتخفيف التوتر

قال التلفزيون الإسرائيلي إن مسؤولا كبيرا في الجهاز الأمني الإسرائيلي زار العاصمة الأردنية (عمان) في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الجانبين.

ووفقا لما نقلته "القناة 11" بالتلفزيون الإسرائيلي، فإن المسؤول الأمني توجه إلى الأردن بطائرة تابعة لسلاح الجو، وقضى هناك ساعات عدة.

وأوضحت القناة أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين أردنيين كبار لتبديد التوتر، الذي شهدته العلاقات بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وكانت السلطات الإسرائيلية عرقلت قبل نحو شهرين وصول ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى المسجد الأقصى، ورد الأردن بمنع طائرة تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عبور أجوائه حين كان متوجها إلى دولة الإمارات.

وامتد التوتر إلى مسألة إمدادات المياه التي تنقلها إسرائيل إلى الأردن بموجب اتفاقية وادي عربة، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي إن نتنياهو أرجأ على مدى أسابيع، بشكل غير معتاد، منح الضوء الأخضر لنقل إمدادات مياه إضافية طلبها الأردن.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن نتنياهو قرر في النهاية الموافقة على الطلب الأردني في ضوء مطالب أميركية وضغوط من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وظهرت التوترات بين الجانبين منذ العام الماضي، في أعقاب إطلاق قطار التطبيع في المنطقة، وتلويح نتنياهو بالمضي لنزع الوصاية الهاشمية الأردنية عن إدارة المقدسات في القدس المحتلة.

وأعرب محللون إسرائيليون عن قلقهم من نهج نتنياهو، ورأوا أنه يهدد استقرار اتفاقية السلام مع الأردن على خلفية العداء الشخصي بينه وبين الملك عبد الله، وفق قولهم.