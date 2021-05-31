وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل خرق كثير من القيود المفروضة على برنامجها النووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تواصل خرق كثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، وذكرت الوكالة في تقرير أنها لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

كما عبرت عن قلقها لكون المفاوضات التقنية مع طهران لم تؤد إلى النتائج المرجوة، وأكدت الوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به حتى الآن.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم في عدد من المواقع غير المعلن عنها، وهو ما قد يجدد المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب ويعرقل المحادثات النووية.

مفاوضات فيينا

بدوره، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن مفاوضات فيينا تشهد تقدما لكنها معقدة، وإن الوفود وصلت لمرحلة مناقشة نقاط الخلاف الرئيسية، وأضاف أن جزءا كبيرا من مسوَّدات الاتفاق بات جاهزا.

في الأثناء، تتواصل لليوم السابع بالعاصمة النمساوية فيينا أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وتجتمع وفود الدول المشاركة لإيجاد حلول لبعض الخلافات المتعلق أغلبها بالعقوبات التي تطالب إيران الولايات المتحدة برفعها.

وتجري المفاوضات في وقت تأمل فيه الأطراف المشاركة أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة، وبالوصول قريبا إلى حل تعود بموجبه كل من واشنطن وطهران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وأعلنت إيران أن وفدها المفاوض في فيينا التقى الوفدين الروسي والصيني، وبحث آخر التطورات بشأن صياغة المسودات والملفات العالقة.

كما أعلنت طهران أن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي اجتمع مع وفود الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وممثلي الاتحاد الأوروبي في فيينا.